サッカー日本代表は１５日、２−０で快勝した国際親善試合のガーナ戦が行われた愛知県豊田市から千葉市内に移動し、ボリビア戦（１８日・国立競技場）に向けて練習を行った。ガーナ戦の先発組は室内で軽めの調整。別メニュー調整が続いていたＭＦ鎌田大地（２９）＝クリスタルパレス＝を含む残りの１５人がピッチで体を動かした。ガーナ戦で出場機会がなかったＭＦ遠藤航（３２）＝リバプール＝は競争激化を歓迎しつつ、“レギュラー死守”に意欲を見せた。

ベンチからガーナ戦の快勝を見届けた主将。ＭＦ佐野海ら躍動するライバルを頼もしく見ていた一方で、遠藤は「僕もスタメンを譲る気とか（ない）。まだまだ負けん気は出していかないといけない」と強い覚悟を示した。

Ｗ杯アジア最終予選では、守田（スポルティング）とともに絶対的なレギュラーとして君臨。だが、今や台頭してきた佐野を中心に、田中、鎌田、藤田を含め“ボランチ大国”になった。ケガなどで３月以降、代表から遠ざかっている守田とともに主将も安泰ではない。

自身の立場を理解している中で、先発を外れた際の受け止め方には変化が生じていると話す。年齢を重ねたこと。そして、所属クラブでは終盤から出場してゲームを締める“クローザー”として貢献してきた自負があり、「自分を途中から使うメリットもある」と冷静にチームを俯瞰（ふかん）する。

次戦が年内最後の代表戦。加えて、森保監督にとって１００試合目の指揮となり、メモリアルな一戦だ。「やっぱり勝ってお祝いしたい」。勝利のハイタッチの瞬間までピッチに立ち続ける。