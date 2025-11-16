「ＳＶリーグ男子、サントリー３−０日鉄堺」（１５日、おおきにアリーナ舞洲）

男子で昨季リーグ王者のサントリーは日鉄堺を３−０で下し、６勝１敗とした。主将の高橋藍（２４）はチーム２位の１５点を挙げてけん引。新戦力との融合にも手応えを示した。最多得点はドミトリー・ムセルスキー（３７）の２０点だった。日鉄堺は２勝５敗。

ストレート勝利に、高橋藍はすがすがしい表情で手応えを口にした。「今日は完璧に近い、いいバレーが出せた」。第１セットは途中まで競り合いが続いたものの、２５−１７で先取。第２セットは自らのアタックポイントで１点目を奪うと、チームは２−１から７連続得点で突き放した。第３セットも自身のバックアタックとサービスエースの連続ポイントなどで、粘る日鉄堺を突き放した。

２シーズン目のリーグ開幕から間もなく１カ月。Ｊ愛知から新加入したリベロ・小川、セッター・関田とのコンビネーションもかみ合ってきた。「関田選手とのパイプやサイド攻撃はやりやすく、小川選手は広い範囲を取れるので自分も楽」とたたえながらも「現状に満足せず、もっと新しいことを追求したい」と、シーズン中盤以降を見据えた。