「明治神宮野球大会・高校の部・２回戦、花巻東３−１崇徳」（１５日、神宮球場）

高校の部は準々決勝２試合が行われ、神戸国際大付が中京大中京に７−０の七回コールド勝ちで２００４年以来２１年ぶりに初戦を突破した。昭和の大スター・石原裕次郎を名前の由来に持つ石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（２年）が公式戦初本塁打をマークした。花巻東は元巨人・古城茂幸氏の次男・大翔内野手（２年）の全国舞台初本塁打で崇徳に３−１で勝利。大学の部の準々決勝では、名城大が延長十回タイブレークの末、３−２で杏林大にサヨナラ勝ち。１回戦では神奈川大が東亜大に１０−１で七回コールド勝ち。

バットが背中に打ちつけられそうなほどの豪快なスイング。放たれた白球は美しい放物線を描いて左中間席へ消えた。偉大な先輩に刺激を受ける花巻東・古城が全国舞台初アーチを刻んだ。

「非常に良い投手で、かなり押されていた。甘い球は来ない、多少厳しい球でもいかないとダメだと思っていました」

父も応援に駆けつけた中、０−０の均衡を破ったのは六回２死。カウント２−１からプロ注目左腕・徳丸が投じた内寄りの直球を仕留め、高校通算２５号となる先制ソロを放った。ダイナミックなスイングにも「払ったら入った感じ」と表現。「最後まで振り切ることが習慣になっていたおかげで打球が伸びた」とうなずいた。相手の藤本監督も「普通の打者なら空振りするんじゃないか。技術が高い」と感嘆だ。

１４日にはＯＢのドジャース・大谷が米大リーグのＭＶＰを受賞し、一層奮い立った。「翔平さんと同じユニホームを着ていることは誇り。近づきたいと思う気持ちが日に日に強くなっています」。憧れの背中を追い、成長を続ける。

◆古城 大翔（ふるき・だいと）２００８年６月４日生まれ、１７歳。横浜市出身。１８２センチ、９０キロ。内野手。右投げ右打ち。小１年時に山田バッファローズで野球を始め、早渕中では都筑中央ボーイズに所属。花巻東では１年春から大谷翔平、菊池雄星も背負った背番号「１７」でベンチ入り。５０メートル６秒４、遠投１１５メートル。高校通算２５本塁打、木製バットでは２１本塁打。