「明治神宮大会・高校の部・２回戦、神戸国際大付７−０中京大中京」（１５日、神宮球場）

高校の部は準々決勝２試合が行われ、神戸国際大付が中京大中京に７−０の七回コールド勝ちで２００４年以来２１年ぶりに初戦を突破した。昭和の大スター・石原裕次郎を名前の由来に持つ石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（２年）が公式戦初本塁打をマークした。花巻東は元巨人・古城茂幸氏の次男・大翔内野手（２年）の全国舞台初本塁打で崇徳に３−１で勝利。大学の部の準々決勝では、名城大が延長十回タイブレークの末、３−２で杏林大にサヨナラ勝ち。１回戦では神奈川大が東亜大に１０−１で七回コールド勝ち。

石原が全国舞台のスポットライトを全身に浴びた。白球が右中間スタンドに突き刺さり、場内はどよめきに包まれる。キリッとした眉を下げて軽快にダイヤモンドを一周した。

１点リードの二回先頭。直球を捉えて逆方向へのソロを放った。「めちゃくちゃ気持ちよかったです。いい感触だったのでいったかなと」。高校通算１５本目で公式戦初本塁打を大舞台でマーク。五回２死一、三塁では左前適時打を放って２安打２打点と躍動した。

石原裕次郎を名前の由来に持ち、好きな曲は「嵐を呼ぶ男」。石原裕次郎ばりのオーラを出せるか問われると「出せます！」と無邪気に即答し、「（嵐を）呼べました」と満面の笑みを見せた。近畿大会で活躍が報道された際は身内から大きな反響を呼んだという。「みんな応援してくれて力になっています」と周囲の期待を原動力とし、愛されるスターの資質をのぞかせた。

体重１１０キロの巨体から繰り出す強振が持ち味。「キレを出したらもっと飛ぶ」と減量に励んでおり、チームメートの打撃練習中はひたすら走り込み。目標体重は９５キロで、マイナス１５キロのダイエットに取り組む過程で怪力を発揮した。

初回は田中が先頭打者本塁打、四回は主将・井本が２ランと石原含めて計３本塁打で圧勝した。「自分が目指していた憧れた勝ち方。大事な場面で打っていけるように」。次戦も“いしはらゆうじろう”が主役級の輝きを放つ。

◆石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）２００８年５月１０日生まれ、１７歳。岡山市出身。１７８センチ、１１０キロ。右投げ右打ち、外野手。小１年から相生港クラブで野球を始め、上道中では東岡山ボーイズでプレー。神戸国際大付では１年秋からベンチ入り。憧れの選手は巨人・岡本。