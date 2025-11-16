「3連休とかが多いので…」今季遊撃でGG賞、巨人・泉口友汰が明かした意外な「父親の職業」

泉口はプロ2年目でゴールデン・グラブに輝いた(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext

プロ2年目で飛躍のシーズンとなったのは巨人の泉口友汰だ。

133試合に出場、一時は首位打者争いも行うなど、打率301、6本塁打、39打点をマーク。遊撃ポジションにおいても堅い守備で、プロ2年目で自身初のゴールデン・グラブ賞に輝いた。

【動画】流し打ちも鮮やか！勝負強さが際だつ、泉口の打撃シーン

そんな泉口が11月15日に放送された「シューイチ」（日本テレビ系列）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」に出演。巨人選手の素顔を伝えることで知られる同コーナーで意外な父親の職業が明らかになった。

この日のトークテーマは「おでん」。冬の食事の定番ともいわれるおでんにまつわるエピソードを各選手が明かす中で、「和歌山に住んでた時はメチャメチャ食ってました」と話した泉口。理由としては「父親がメッチャ好きだったんで」と続けた。