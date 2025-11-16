▼4着サンライズフレイム（菱田）凄くいい走りだった。（4着は）勝ち馬を追いかけた結果で、良い内容だったと思う。

▼5着ロードフォンス（横山和）前回より雰囲気が良く、いいところに入れて直線もうまくさばけた。2着とは差がなかった。

▼6着ヴァルツァーシャル（菅原明）しまいを生かす競馬をした。折り合い良く、いい脚を使ってくれた。

▼7着オメガギネス（岩田康）具合は凄く良かったが、結果的にサラサラの馬場で滑っていたかも。

▼8着ラタフォレスト（マーカンド）コーナーで外からポジションを取りに行った時にぶつかり、嫌になってしまった感じ。

▼9着ペプチドナイル（藤岡）久々に良い手応えで4コーナーを回って来られたが…。メンタル的なものかもしれない。

▼10着マテンロウコマンド（松山）スタートが良く、いい位置を取れた。最後は相手が強かったが、よく頑張っている。

▼12着ウェットシーズン（三浦）やりたい競馬はできたが、4コーナーからのハミの取り方が良い時とは違っていた。

▼13着アサカラキング（津村）距離が長い感じでも、直線半ばまでは頑張ってくれていた。

▼15着バトルクライ（戸崎）叩いて行きっぷりは良かったが、追ってから反応しなかった。