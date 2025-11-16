¡Ú½÷»Ò¥½¥Õ¥È¡Û43ºÐ¡¦¾åÌî´°Éõ¡ª´ÓÏ½130µå10K¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê3µ¨¤Ö¤êV²¦¼ê
¡¡¡þ¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëJD¥ê¡¼¥°¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè3Æü¡¡½à·è¾¡¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê1¡½0¸ÍÅÄÃæ±û¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡Åìµþ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëJD¥ê¡¼¥°¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤ò·ü¤±¤¿¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óÅìÃÏ¶è2°Ì¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¹âºê¤¬Æ±1°Ì¤Î¸ÍÅÄÃæ±û¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¾åÌîÍ³´ô»ÒÅê¼ê¡Ê43¡Ë¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤ÎÎÏÅê¡£¸åÆ£´õÍ§¡Ê¤ß¤¦¡ËÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤È¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¨¡¼¥¹ÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¡£16Æü¤Î·è¾¡¤ÇÀ¾ÃÏ¶è1°Ì¤Î¥È¥è¥¿¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤È¡¢¾åÌî¤ÏÎÏ¶¯¤¯±¦·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£Â©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼êÀï¡£1ÅÀ¤Î±ç¸î¤òÇØ¤Ë¡¢43ºÐ¤¬7²ó130µå¤òÅê¤²È´¤¡¢Æ²¡¹¤ÎÌµ¼ºÅÀ´°Åê¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê¸ÍÅÄÃæ±û¤Ë¤Ï¡Ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÅÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¡£·ë²Ì¡¢¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤È¤â¤ËÀï¤¦¸åÆ£¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤¿¡£½é²ó¡¢¸åÆ£¤¬3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¥¯¥½¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ®Áè¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë¾åÌî¤â3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¡£2ÅÙ¤ÎËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤âÆÀÅÀ¤Ïµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÆ£¤Ï¾åÌî¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¡Ö»ä¤¬Éé¤±¤¿¤é¡È¿·µì¸òÂå¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÇØÃæ¤ò¸«¤»¤ëÅêµå¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤À¤±¤É»î¹ç¤Ç¤ÏÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¶ÈÃÄ25Ç¯ÌÜ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£º£µ¨¤â10¾¡¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£10Æü¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç130µå¤òÅê¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ãæ4ÆüÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¤¢¤¨¤Æ3Æü´Ö¤Ï¥Î¡¼¥¹¥í¡¼¤Ë¤·¡¢Á°Æü¤Ï·Ú¤¤ÅêµåÎý½¬¤À¤±¡£¡Ö¤½¤ÎÊý¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ä´À°¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£3µ¨¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦·è¾¡¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ë³Ð¸ç¤À¡£