４人組音楽グループ・湘南乃風が１５日、兵庫県西宮市の阪神甲子園球場で野外ライブ「バイトするならエントリー ｐｒｅｓｅｎｔｓ『湘南乃風 熱唱甲子園』」を開催した。阪神タイガースがリーグ優勝した年の記念すべきスペシャルなライブ。球場に集結した３万人のファンとともにオープニングから盛り上がり、約３時間にわたってアンコールを含む２４曲を熱唱。聖地に熱い湘南乃風を吹かせた。

野球の聖地らしく、浜風の中で試合開始を告げるサイレンを合図に、４人が姿を現した。オープニングは「ＳＨＯＷ ＴＩＭＥ」。３万人のファンがリズムに合わせてタオルを振り回し、超ハイテンションなスタートとなった。

５曲を休みなしで届けたあと、ＭＣでＲＥＤ ＲＩＣＥは「最高の夢舞台、甲子園にやっと立てた！みんなのおかげだ。感謝してる！」と手を振った。甲子園ライブを夢見てきた虎党の若旦那は虎の絵柄が入ったシャツを着て「今日はやっちゃうよ！」とあおった。

ＳＨＯＣＫ ＥＹＥは「俺たちが集まれば何でもできる」と呼びかけ、ＨＡＮ−ＫＵＮは「甲子園はハンパねえ！」と絶叫。ヒット曲「応援歌」を３万人と大合唱した。

２０１３年にデビュー１０周年ライブを横浜スタジアムで、２３年には２０周年ライブを日本武道館で開催した。甲子園球場でのライブは初めて。熱心な阪神ファンである若旦那がかねて目標に掲げ、ついに実現した。

８曲を披露したところで若旦那が「野球だったら今どれくらい？」と問いかけた。すると甲子園おなじみのウグイス嬢が「４回の表、選手が替わります」とアナウンス。事務所の後輩・新しい学校のリーダーズが登場し「青春永遠」を披露した。続くゲストのＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥのＲＩＫＵ、吉野北人は「６回の表、選手が替わります」のアナウンスとともに現れ、最新曲「自由への大脱走」を届けた。

３組目のゲストはライブ終盤「八回表、バッター交代」のアナウンスに導かれてダウンタウン浜田雅功が登場。阪神ファンをほうふつとさせる地鳴りのような歓声が起こった。浜田らは「人生爆笑」を歌い、曲の中盤で浜田が「この後、何言うか分かりますか？」と観衆に問いかけると３万人が「結果、発表！」と定番のコール＆レスポンスで盛り上がった。

ウグイス嬢の声で「延長戦に入ります」と流れ、アンコールを含む全２４曲を歌いきった４人。魂を込めて喜怒哀楽を届ける湘南乃風は、３年後に２５周年を迎える。「風伝説」はまだまだ続く。