◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）

オリックス・曽谷がアピールに大成功した。先発で３回を完全投球。最速１５１キロを何度も計測した直球は威力十分で、１４０キロ台のフォークで２三振を奪った。「ストライクゾーンで強く勝負できた。最高のアピールになりました」。白鴎大時代に友人から「ジェットコースタースライダー」（ジェッスラ）と命名された、変化の大きなスライダーも安定。ＷＢＣでは“第２先発”の候補と期待される左腕が実力を発揮した。

１０日の練習試合・広島戦（サンマリン）では、複数の投手がピッチクロックに苦戦。自身は出番がなかったが「課題が多く残った中での登板。不安はありましたが、気を引き締めて投げられた」と胸をなで下ろした。経験した仲間から情報収集し「急がなくてもいい」と言い聞かせてマウンドへ。テンポよく先陣を務め、侍投手陣の対応力の高さも証明した。

今季は前半だけで自己最多の８勝。３月のオランダとの強化試合に続くメンバー入りを果たした。当初は新品の公式球の扱いに戸惑ったが、投球を重ね「しっかりもんだ球なら大丈夫」と実感。密度の濃い合宿を快投につなげた左腕は「役割はロングリリーフだと思う。いつ呼ばれてもいいように」と春を見据えた。（安藤 理）