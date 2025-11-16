巨人・田中瑛斗投手（２６）が１５日、日本ハムから加入する北浦竜次投手（２５）との共闘を誓った。１７年ドラフト同期で同学年の左腕と１年ぶりにチームメートとなる。「もう一回、一緒に野球できるのがうれしい」と大歓迎した。

発奮材料が増えた。プロ１年目の春季キャンプから同部屋だった盟友が再び、仲間になる。加入を知って自ら「一緒に頑張ろう」と連絡をとり「直球が速い左の変則派。けががなければ（１軍で）バンバン投げるんじゃないですか」と実力に太鼓判を押した。

自身は現役ドラフトで加入した今季、６２登板で、３６ホールドと才能が開花。日本ハム時代に１学年先輩だった郡から、新天地のルールを教えてもらったことがチームに溶け込む上で助けになった。同じく巨人でのブレイクを目指す北浦に対し「同級生だし、話しやすいと思う。そういう立場になれたらいい」とサポート役に名乗りを上げた。

清宮幸らもいるドラフト同期のＬＩＮＥグループは、北浦の巨人移籍と、宮台康平氏の司法試験合格で大盛り上がり。１２月に同期会を開催する予定だ。仲間愛にあふれる男は「ファイターズで投げられなかった選手がジャイアンツで花が開けば、古巣のレベルの高さも示せる。２人で頑張りたい」と誓った。