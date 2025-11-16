米国議会議員らが、ロブ・マンフレッドMLBコミッショナーに書簡を送り、アメリカのスポーツが直面している「新たなインテグリティ（公正性）の危機」への深い懸念を示し、ガーディアンズの投手2人の起訴につながった違法賭博疑惑について説明を求めた。スポーツ専門局ESPN電子版が報じている。

連邦検察当局は、ガーディアンズのエマニュエル・クラセ投手とルイス・オルティス投手が、複数の試合で投球1球ごとの結果を操作し、ギャンブル関係者が賭けで利益を得られるよう不正操作したとして訴追した。プロスポーツを管轄する上院商業・科学・運輸委員会のテッド・クルーズ議員とマリア・キャントウェル議員は、クラセの疑惑の行為が2023年5月に始まったにもかかわらず、なぜ発覚までに2年を要したのか疑問を呈した。

一方、元メジャーリーガーのトゥクピタ・マルカーノは、2024年に野球賭博への関与で即座に永久追放処分となっている。書簡では、「MLBはすぐにマルカーノを発見して永久追放したのに、なぜクラセによる投球操作の疑惑には2年間気づかなかったのか。試合の公正性は最優先事項であり、MLBには野球を不正操作や影響から守る最大の責任がある」と強い口調で指摘している。同委員会は、クラセとオルティスの疑惑をMLBがいつ、どのように把握したのか、また2020年以降の賭博関連調査の詳細と賭博ポリシーに関する文書の提出を求め、期限を12月5日とした。

同委員会は10月にもNBAに書簡を送り、コーチや元選手らが起訴された賭博スキャンダルへの対応を問うなど、複数のリーグで不正操作問題を調査している。委員会は、「一度だけの試合操作であれば異例の出来事として片付けられるかもしれないが、複数のリーグで操作が発生しているという事実は、より深い構造的脆弱性を示唆している」としている。