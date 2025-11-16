ºå¿À¡¡À¾ÉðÀïÎÏ³°¡¦¸µ»³ÈôÍ¥¤Î³ÍÆÀÈ¯É½¡¡Âç³ØÀèÇÚ¡¦ÃæÌîÂóÌ´¤È¤ÎÆóÍ·´ÖºÆ·ëÀ®¤Ø¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¤Ï15Æü¡¢À¾Éð¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ç¯Êð1200Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÏÌ¤Äê¡£Æ±Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Î2³ØÇ¯ÀèÇÚ¡¦ÃæÌî¤È¤ÎÆóÍ·´ÖºÆ·ëÀ®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø»þÂå¤âÆóÍ·´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¹Ã»Ò±à¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Í··â¤òÃæ¿´¤ËÆâÌîÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¡ÖÃæÌîÀèÇÚ¡×¤È¤ÏÁáÂ®¡¢µåÃÄ»ÜÀßÆâ¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£ÆóÍ·´Ö¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Èº£µ¨¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¼ê¤ÈÊÂ¤ÖÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô½Ð¿È¤Î¸µ»³¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éºå¿À¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¤Ç¤Ï¶âËÜÃÎ·û¡Ê¸½ËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤Í¤ÆÂÇ·âÎý½¬¡£Í¼¿©»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÌÔ¸×¤Î»î¹ç¤Ë¸«Æþ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºå¿À¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ï¡¢Ê³¤¤Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡Ä¤È¡£Ìîµå¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢ºå¿À¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¿È¤Î¥×¥í½é°ÂÂÇ¡¢½éËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â21Ç¯¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤Î3·î27Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤â±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢°ì²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¤¤¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¡¢¼éÈ÷¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡£ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Æ´¤ì¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Âº·É¤¹¤ëÃæÌî¤È¶¦Æ®¤¹¤ë¡£¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë
¡¡¡þ¸µ»³¡¡ÈôÍ¥¡Ê¤â¤È¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤æ¤¦¡Ë1998Ç¯¡ÊÊ¿10¡Ë12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î26ºÐ¡£º´µ×Ä¹À»¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤Ç¤Ï1¡¢3Ç¯²Æ¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ç¤Ï3Ç¯»þ¤ËÂç³ØÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈÆþ¤ê¡£23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀ¾Éð°ÜÀÒ¡£1¥á¡¼¥È¥ë81¡¢82¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£