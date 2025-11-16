阪神・藤川監督が2軍勢にカツを入れた。秋季キャンプ最終クール初日の練習前に選手、スタッフをグラウンドに集め7分間スピーチ。その内容を「自分の課題や今季の反省というレベルでやっていると、来シーズンはベンチ入りすることすら難しいということをはっきり伝えた」と明かした。

指揮官の物差しは、はっきりしている。1つ目は「数字を残すこと」。技量を高める以外に1軍につながる道はなく「やる気とモチベーションは全く見ていない」と評価対象から「姿勢」を外した。

2つ目は「自分が何を求められているかを把握すること」。チームに欠けているのはどんなタイプの選手か。長打力でも、小技でも、守備でも、制球力でも何でもいい。「オフの取り組みのヒントになれば」と一芸を磨くように求めた。

また、1軍に上がる条件として、ファーム全体に「スモールベースボール」に取り組むよう指示を出したことを明かした。「結局、1軍に来た時に犠打であったりチームに対する貢献を習っていない」。とりわけ、高卒入団者と独立リーグ出身者には、バント、ボールの見極め、チーム打撃の徹底を求めた。

球団初のセ・リーグ連覇には戦力底上げが不可欠。一人でも多くの戦力台頭を願った。（倉世古 洋平）