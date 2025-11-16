◇男子シニアゴルフツアー ISPS Handa シニア・グランド・ゴールドクラシック第2日（2025年11月15日 千葉・森永高滝CC＝6867ヤード、パー72）

6位から出た渡部光洋（53＝小野東洋GC）が68で回って通算6アンダーとし、首位のT・スリロット（56＝タイ）に1打差の2位に浮上した。グランドシニアは崎山武志（62＝アビバHD）と冨永浩（64＝フジプリグループ）が通算6アンダーで首位に並び、ゴールドシニアはホストプロの尾崎直道（69＝国際スポーツ振興協会）が2アンダーの70で首位発進した。

シニア1勝の渡部が最終日最終組となった。「最高。これ以上ない。パターが凄く入っている」と前日の6バーディーに続いて5バーディーを奪った。

5月に左膝半月板の手術を受けたが3試合欠場しただけで8月から復帰。「痛みはゼロ」の状態で、先週のコスモヘルスカップで7位に入った。賞金ランクは35位でシード圏内の30位まで75万円弱の差。3年ぶりの2勝目なら最終戦を待たずにシードとなるが「おまけがあればね」と気負いはなかった。

《尾崎直魅せた》68歳以上のゴールドシニアで、尾崎直が魅せた。尾崎健、飯合、高橋勝とのレギュラーツアー計68勝のラウンドで、1番から3連続バーディー。最終18番のパーパットがわずかに届かず2位の初見と1打差となったが「（外したのは）面白くするためだよ」と余裕？の口ぶりだ。6月の関東プロゴルフゴールドシニアで11年ぶりに優勝。“今季2勝目”に向け「エージシュートで勝たせてもらう」と誓った。