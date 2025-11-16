ºå¿À¡¦´äºêÍ¥¡¡µ¤Àç¾Â»Ô¤ÇÌîµå¶µ¼¼¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡¡6Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÅÐÈÄ¤Ç¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆÆ³¤¯
¡¡ºå¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¡¢µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô¤ò2Ç¯Ï¢Â³¤ÇË¬Ìä¤·¡¢³ÚÅ·¤Î²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÈÌîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤â¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÏÍèµ¨¡¢µåÃÄ½é¤È¤Ê¤ë6Ç¯Ï¢Â³50»î¹çÅÐÈÄ¤ò¥Î¥ë¥Þ¤Ë¡¢µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡£²Ã¼£²°¤¬½êÂ°¤¹¤ë³ÚÅ·¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢µÜ¾ë¡¢µ¤Àç¾Â¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë²÷Åê¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤âÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤ÇË¬¤ì¤¿µ¤Àç¾Â¤ÎÀ¡¤ßÅÏ¤ëÂç¶õ¤ò¸«¾å¤²¤¿´äºê¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¡ÖµåÃÄ½é¡×¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ìÇ¯¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤ÇÀ¨¤¯¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡º£µ¨¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢Áá¤¯¤âµåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ö23Ç¯¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ï¡ÊÏ¢ÇÆ¤ò¡Ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿ÍèÇ¯¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºå¿À¤À¤±¡£¤½¤³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤ë¤À¤±¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³Ð¸ç¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¼«¿È¤Ë¤âÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¹¥µ¡¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£µåÃÄ¤Ç¤Ï´äºê¤â´Þ¤á¤Æ²áµî¤Ë4¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ì¤Ð»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖÆÃÊÌ¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¼«Á³¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¿ô»ú¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Ê²½¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ13¡£ÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Â¾µåÃÄ¤ÎÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÇÛµå¤â¡Öº£¤Þ¤ÇÊá¼ê¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸«Ä¾¤¹¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡È¥Ë¥å¡¼´äºê¡É¤ÇÎ×¤à³Ð¸ç¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Çµ¤Àç¾Â¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ±Î½¤Çº£µ¨¤«¤é³ÚÅ·¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿²Ã¼£²°¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¡¢ÌÌÀ¥¾®³Ø¹»ÌîµåÉô¡¢NEOÌîµå¥¯¥é¥Ö¡¢¶å¾ò¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¥º¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á30¿Í¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤òÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥¸¡Ê²Ã¼£²°¡Ë¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯³ÚÅ·¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿µÜ¾ë¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¡¢´äºê¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Äº¤¬¤¢¤ë¡£¡¡¡Ê±óÆ£¡¡Îé¡Ë
¡¡¡û¡Ä´äºê¡Ê¿À¡Ë¤Ï21Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç50»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¡£5Ç¯Ï¢Â³¤ÏµåÃÄ4¿ÍÌÜ¤ÎºÇÄ¹¥¿¥¤µÏ¿¤Ç¡¢Íèµ¨¤Ë6Ç¯Ï¢Â³Ã£À®¤Ê¤é½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½´ÆÆÄ¤ÎÆ£Àîµå»ù¤Ï¡¢5Ç¯Ï¢Â³¤¬·ü¤«¤Ã¤¿09Ç¯¤Ï49»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10¡¢11Ç¯¤Ï50»î¹ç¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥ó50»î¹ç°Ê¾åÅÐÈÄ¤Î¥×¥íÌîµåºÇÄ¹¤Ï¡¢´äÀ¥¿Îµª¡ÊÃæ¡Ë¤Î15Ç¯¡Ê1999¡Á2013Ç¯¡Ë¡£¼¡¤¤¤ÇµÜÀ¾¡ÊÆü¡Ë¤Î14Ç¯¡Ê08¡Á21Ç¯¡Ë¡£