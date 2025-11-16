¡Ú£×£×£Å¡Û¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¡¡¥¢¥¹¥«¤È¤Î°äº¨·èÃåÀïÁ°¤ËµçÃÏ¡Ä½÷²¦ÍÍ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤¬¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¤Î¶¦Æ®µñÀä¡ª
¡¡£×£×£Å¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡§¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡×¡Ê£²£¹Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£³£°Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¡¦½÷»Ò¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Ø¸þ¤±¡¢à¥¸¡¼¥Ë¥¢¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¥«¥¤á¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¥í¥¦¤Ç¤Ï¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¡Ê¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¢¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡¢¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¡õ¥¢¥ì¥¯¥µ¡¦¥Ö¥ê¥¹¤«¤é£×£×£Å½÷»Ò¥¿¥Ã¥°²¦ºÂ¤òÃ¥²ó¡£»î¹ç¸å¤â£´¿Í¤ÇË½¹Ô¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥«¡õ¥«¥¤¥ê¤È°äº¨¤Î¤¢¤ë¥¤¥è¤È¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤¬Á°¥¿¥Ã¥°²¦¼ÔÁÈ¤òµß½Ð¡£¥ê¥¢¤Ï¥Á¡¼¥àÂÐ¹³Àï¤Ç¤Î·èÃåÀï¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£´Æü¡ÊÆ±£±£µÆü¡Ë¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ë¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤¬ÅÐ¾ì¡£Àè·î¤ÎÆüËÜÂç²ñ¤ÇÉ¡¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¥ê¥¢¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¥¬¡¼¥É¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥è¤Ï¡Ö¤â¤¦Æ¨¤²¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤è¡¢¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¥ê¥¢¤Èµ¤Àª¤ò¾å¤²¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤àà½÷²¦ÍÍá¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¤ò¸Æ¤ÓÆþ¤ì¡¢¥¤¥è¤Ï£²¿Í¤È¥Ï¥°¤ò¤«¤ï¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¤â¥«¥Ö¥¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤«¤éÈÜÎô¤Ê¹¶·â¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÇÅÝ°½÷·³¤òÀë¸À¡£¼¡¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤Î¾¡ÍøÀë¸À¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ö¤ä¤Ï¤êÌµÍý¡×¤ÈÆÍÁ³¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¥ê¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï·ù¤¤¤À¤·¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎ¢ÀÚ¤ë¡£»ä¤Î¤³¤È¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¶»Ãæ¤òÅÇÏª¡£Å¨¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²áµî¤Î³Î¼¹¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤ÏÌµÍý¡×¤È¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥ê¥ó¥°¤ò²¼¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥¤¥è¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºÇ¹âÊö²¦ºÂ³ÍÆÀ£±£´ÅÙ¤Î½÷»ÒºÇÂ¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä½÷²¦ÍÍ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢Âç¤¤¹¤®¤ëÀïÎÏ¥À¥¦¥ó¡££µ vs £µ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤È£²¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¥¤¥è¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¤ÎÎ¾¸ª¤òÊú¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤Í¤¨¡¢¤Í¤¨¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤è¡ª¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¡¢¤ª´ê¤¤¡Á¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡Ö¥³¥é¡¢¤Ê¤á¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤È¶«¤Ö¥¢¥¹¥«¤È¥«¥¤¥ê¡¢¥Ê¥¤¥¢¤¬¥ê¥¢¤È¥¤¥è¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤òµÞ½±¡£µðÂÎ¤Î¥é¥Ã¥·¥å¤Ï¥¤¥è¤È¥ê¥¢¤òµ¡ºà¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢£²¿Í¤ò£Ë£Ï¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥¹¥«¤¬¡Ö¤Ê¡Á¤ó¤â¤·¤Æ¤Ø¤ó¤Ç¡Á¡×¤È¤·¤ì¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢°½÷£´¿Í¤ÏÁÇÃÎ¤é¤Ì´é¤Çµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¶âÌÖ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¦¥¦¥©¡¼¥²¡¼¥à¥º¤Ç¡¢¥¤¥è¤ÏËè²óÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¥È¥é¥Ã¥·¥å´Ì¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Î¶Ã°Û¤Î¶õÃæÃÆ¤Ç¡¢¼çÌòµé¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢À©¸æÉÔÇ½¤Î¥¢¥¹¥«Î¨¤¤¤ë°½÷·³¤Ë¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡£¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£