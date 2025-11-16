¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¡¢CANDY TUNE¤ËFRUITS ZIPPER¡Ä¥Ð¥º¤Ã¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤Î¹ÈÇòà¿·Ä¬Î®á
Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤Ï·×£±£°ÁÈ¡£ÇòÁÈ¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¡¢²Î»ì¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¡£
¡¡¹ÈÁÈ¤Ï¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢´öÅÄ¤ê¤é¡¢£á£å£ó£ð£á¡¢£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢£È£Á£Î£Á¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡¢£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤Î£¸ÁÈ¡£²»³Ú¶È³¦¤Îà¿·Ä¬Î®á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£´Æü¤ËÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¥Ø¥½½Ð¤·¤Î¥»¥¯¥·¡¼°áÁõ¤Ç¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë£È£Á£Î£Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££È£Á£Î£Á¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÇòÁÈ¤Ç£´²óÌÜ½Ð¾ì¤Î£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤¬¤¤¤ë¡Ö£Â£Í£Ó£Ç¡×¤Î»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë£Â¡½£Ò£Á£Ö£Å¡££Â£Í£Ó£Ç¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò£Ã£Å£Ï¤Ï£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¤³¤ÈÆü¹â¸÷·¼¤Ç¡¢£Á£Á£Á¡Ê³èÆ°µÙ»ßÃæ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£
¡Ö£Â£Í£Ó£Ç¤Ï¶È³¦¤ÇºÇ¤â¥Û¥Ã¥È¤Ê»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£À¤³¦¾È½à¤Î³Ú¶Ê¤È¥À¥ó¥¹¤ÏÂ¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¡££´·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿£È£Á£Î£Á¤Ï°ìµ¤¤ËÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡££Ó£Î£Ó¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¥óÀ¤Âå¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È£Ã£Í¤Ë¤â¶¯¤¤¡£¤¢¤ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Ï¡Ø£È£Á£Î£Á¤È¥³¥ó¥Ú¤Ç¥«¥Á¹ç¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÇò´ú¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤Ï²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¹ÈÁÈ¤Ç¤Ï£Ã£Á£Î£Ä£Ù¡¡£Ô£Õ£Î£Å¤È£Æ£Ò£Õ£É£Ô£Ó¡¡£Ú£É£Ð£Ð£Å£Ò¤¬Æ±¤¸½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤«¤é´ò¤·¤¤¥À¥Ö¥ë½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»öÌ³½ê¤«¤é¤ÏºòÇ¯¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥½¥Ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¸ÄÀÅª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊõ¸Ë¡£¤³¤Á¤é¤â¼ã¼Ô¤ËÂç¿Íµ¤¤Ç£Ó£Î£Ó¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»öÌ³½ê¤ÏÁêÅö½á¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î·ÊÉÊ¤ÏËèÇ¯¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¹ë²Ú¤µ¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡»ëÄ°Î¨ÄãÌÂ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¹ÈÇò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç£Â£Í£Ó£Ç¤ä¥¢¥½¥Ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï½Ð¾ì²Î¼ê¤ÎÁª¹ÍÃÊ³¬¤Ç¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤É¤ì¤À¤±³Ú¶Ê¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤«¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤«¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤Ç¯ÇÛÀ¤Âå¤«¤é¤Ï¡ØÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤«¡¢¸«¤â¤Î¤À¡£