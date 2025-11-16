◆全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝 浜松開誠館０―０（ＰＫ５―４）藤枝東（１５日・ＩＡＩスタジアム日本平）

決勝が行われ、浜松開誠館が藤枝東を下して３年ぶり３回目の優勝を飾った。お互いに決定機をつくりながらゴールを奪えず、延長戦も０―０で勝負はＰＫ戦へ。開誠館のＧＫ吉田壮馬（３年）がシュート２本を止め、５―４で夏の県総体に続く２冠を達成した。

ファイナルの壁にまたも阻まれた。藤枝東は直近５年で４度目の準優勝。今年から指揮を執る植松弘樹監督（４２）は「少しの差だけど大きな差。一からやり直したい」。けがの影響で後半途中からの出場となったエースＦＷの木全（きまた）悠太（３年）は「守備陣が体を張ってくれたぶん、結果で恩返ししたかった」と涙をこぼした。

序盤から高い強度の守備で対抗し、相手の足が止まる終盤に攻め立てた。だがＤＦ井上凱晴主将（３年）が「得点力は１年間ずっと課題だった」と振り返ったように、決め切る力だけが足りず、１０年ぶりの全国選手権出場は果たせなかった。

植松監督就任後は選手だけのミーティングを導入。試合翌日、空き教室を使ってお互いの意見をぶつけ合った。新人戦で藤枝明誠に０―４で大敗後はケンカ寸前の雰囲気に。それでも木全が「臨機応変に考えるようになった」と、互いの主張に耳を傾け合うことでチームは前進してきた。「後輩には楽しめと伝えたい」と井上主将。全国切符奪回の夢は次世代に託された。（武藤 瑞基）