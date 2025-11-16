◆全国高校サッカー選手権静岡県大会▽決勝 浜松開誠館０―０（ＰＫ５―４）藤枝東（１５日・ＩＡＩスタジアム日本平）

決勝が行われ、浜松開誠館が藤枝東を下して３年ぶり３回目の優勝を飾った。お互いに決定機をつくりながらゴールを奪えず、延長戦も０―０で勝負はＰＫ戦へ。開誠館のＧＫ吉田壮馬（３年）がシュート２本を止め、５―４で夏の県総体に続く２冠を達成した。ＭＶＰには得点王（４点）の開誠館ＤＦ水谷健斗（３年）が選ばれた。全国大会は１７日に抽選会が行われ、来月２８日に開幕する。

これぞ守護神だ！ 両校とも５人が蹴り終えて４―４。ＰＫ戦はサドンデスの６人目に突入した。先攻・開誠館の礒部舜也（２年）がゴール右上へ正確に蹴り込むと、ＧＫ吉田が“魅せた”。藤枝東６人目のキックを右に跳んでセーブ。「どっちに跳ぶか迷ったけれど、気がついたら右に跳んでいました」。優勝を決めると、スタンドの応援団に向かって両手でポーズを取り、笑顔を見せた。

味方の２人目がバーに当てて失敗。嫌な雰囲気が漂った。しかし、続く藤枝東のキックを両手で止めて、流れを引き戻した。結果的にＧＫが圧倒的不利なＰＫで２本ストップ。「自分なら止められる、と自信を持って跳びました」。全体練習後に、ＰＫ戦の練習を連日重ねてきた成果を大舞台で見せつけた。見守った青嶋文明監督（５７）も「１、２本は止めてくれると思っていました」と、うなずいた。

主将のＭＦ川合亜門（３年）を筆頭に、３年前の全国中学校大会を制したメンバーが中心。６月の県総体で初優勝を飾り、７月の全国総体では立命館守山（滋賀）を７―０で下して「全国１勝」を飾った。だが続く３回戦で山梨学院に０―２。力の差を見せつけられ、「個々のレベルを上げないと勝ち進めない」と新たなスタートを切った。

県王者として選手権に臨むのは初めての経験。大会前には「他校が全力で向かって来るぞ」とコーチに言われ、意識を高く持ち、練習のギアを上げた。「その積み重ねもあって団結力も強くなった」と川合主将は振り返った。

まだ課題は多い。序盤は攻撃陣に硬さがあり、チャンスでゴールを決められなかった。「もっと決定機をつくらないといけない。練習です」と指揮官は気を引き締めた。目標は「ベスト４入りです」と吉田。本番まで１か月半。国立に駒を進めるために、得点力を高めていく。（里見 祐司）

◆浜松開誠館 １９２４年（大正１３年）創立の私立校。９８年に女子校の誠心から現校名に変更して共学化。サッカー部は２００５年創部。主なＯＢに松原后（磐田）、須貝英大（京都）、熊取谷一星（東京Ｖ）。女子バスケットボール部は全国大会常連。