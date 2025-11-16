「阪神秋季キャンプ」（１５日、安芸）

阪神・藤川球児監督（４５）が１５日、球団史上初のセ・リーグ連覇を目指す来季に向けて、新戦力と現有戦力の「ケミストリー（化学反応）」を求めた。２日連続で新加入選手を発表。日本ハムからトレードで伏見寅威捕手（３５）、西武を自由契約となった元山飛優内野手（２６）を獲得。既存戦力の底上げも狙って、ブルペンでは富田蓮投手（２４）を直接指導し、覚醒への猛ゲキを飛ばした。

Ｖ２の夢かなえるため、理想的なチームづくりの一端が見えてきた。キーワードとなりそうなのが「ケミストリー」だ。２日連続で発表された戦力補強。中でも島本との交換トレードで加入する伏見の存在の大きさを、指揮官が指摘した。

「経験値はもちろん、（結果の）数字をちゃんと持っていますから、残っていますから。そういう意味では化学反応と言いますか、それを非常に期待しますね。いる選手たちと切磋琢磨（せっさたくま）してね。チーム力の向上につながると思います。ケミストリーですね」

坂本、梅野の２トップだった捕手層を、一気に厚くする１ピース。「セ・リーグの野球は彼も初めて。その辺りをタイガースでミックスしていくことで、新しい反応が起きてくれるんじゃないかとは思っています」と猛虎の戦力アップへの道筋を思い描いた。

もちろん既存戦力の底上げも欠かせない。この日は富田のブルペン投球に目を光らせて、右足を上げる動作などをチェックした。今季開幕ローテをつかみながらも、５月にはリリーフに配置転換となり、７月以降は２軍暮らし。巻き返しを期す左腕に対して「器用に見える選手なんですけど、その形では到底、戦い抜けない。ランニングで走れるのにブルペンと連動していない。その辺りはまだプロではない」と厳しい言葉を並べた。

「技巧派こそ、練習は本格派のような練習を」と要求。覚醒への足掛かりを示した上で、「来年の春にアウトコース低めにいつでも投げられるような、技巧派なんだけど本格派のようなところが見えたら、チャンスはある」とハッパを掛けた。

最終クール初日は練習前に選手を座らせての７分間の訓示で幕を開けた。「あと３日で今シーズンの全体としての練習が終わり。自分なりにレベルアップをしてくるしかない。数字を残さなければ。１軍を預かる立場としては、そこしか見ない」。新戦力が合流し、化学反応が始まる来春までの課題を伝えていた。