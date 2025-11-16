◇男子ゴルフ 三井住友VISA太平洋マスターズ第3日（2025年11月15日 静岡・太平洋C御殿場C＝7262ヤード、パー70）

ツアー2勝目を狙う金子駆大（23＝NTPホールディングス）がボギーなしの7バーディーで63と伸ばし、通算15アンダーで単独首位を維持した。打差の2位に小平智（36＝Admiral）ら3人が続いた。プロデビュー戦の中野麟太朗（22＝早大4年）は通算イーブンパーの42位、石川遼（34＝CASIO）は通算1オーバーの46位となった。

金子が今季2勝目に王手をかけた。1番で2メートルを沈めるなど7バーディー。2位に5打差をつけ「今日はアイアンとパットが良かったです」とうなずいた。

同組で回った2位の堀川が「もう勉強になりました。今まで見てきた選手の中で抜きんでている」と脱帽する内容。賞金ランクは首位と約800万円差の2位で、勝てば一気に逆転する。

金子は「リードしての最終日は経験がないのでどうなるか分からない。朝から丁寧にやっていければ」と慎重な姿勢を崩さなかったが、堀川は「優勝は彼です。今年の賞金王は彼とみんなが口をそろえるくらい」と指摘した。