阪神は１５日、前西武の元山飛優内野手（２６）を獲得したと発表した。年俸は推定１２００万円。同日、元山は兵庫県西宮市内の球団事務所で入団会見に臨み、憧れのタテジマに袖を通す喜びを語った。今季は内野全ポジションで出場し、犠打など小技もアピールポイントだ。東北福祉大時代に二遊間を組んだ２学年先輩・中野との再結成にも意欲を示した。背番号は未定。

少年時代の夢がかなう。憧れのタテジマ、甲子園でプレーできる。竹内球団副本部長から帽子をかぶせてもらうと、元山は屈託なく笑った。

「地元ですし、関西の野球少年の夢だと思うので、すごくうれしい気持ちです。阪神タイガースに拾っていただけたので、しっかり頑張ろうという気持ちです」

東大阪市出身。西武を戦力外となり、阪神からオファーがあった時は「マジで…」と絶句した。「阪神でできるのかという喜びと、いろんな感情がありました」。幼少期は金本知憲に憧れ、夕食時はいつも阪神戦の中継が映っていた。「不思議な感覚。お母さんが一番喜んでいるんじゃないですかね」。親孝行とともに虎との縁も告白した。

「僕、初モノ全部阪神戦だと思うんですよね。初ヒット、初ホームラン、初出場、初スタメンとか」とニッコリ。ヤクルト時代、プロ初安打は青柳、初アーチは桑原から放った。「ワイワイした雰囲気が好き」。大阪人らしくムードメーカーの資質も兼ね備えている。

今季は４９試合の出場にとどまったが、内野の全ポジションを守った。竹内副本部長も「内野ならどこでも守れるのが彼の強み。バッティングも単打だけじゃなく、長打を打てる。犠打とかそういう細かいプレーもできる選手」と期待は大きい。

大学時代は２学年先輩の中野と二遊間を組み、「拓夢さんは大学の時からすごかった。追いつけるように頑張ります」。９月に痛めた左肩の回復も順調だ。「先週ぐらいから思い切り練習している。守備やチームプレーに徹していきたい」。ユーティリティーぶりを存分に発揮し、連覇のピースとなる。

◆元山 飛優（もとやま・ひゆう）１９９８年１２月４日生まれ、２６歳。大阪府出身。１８１センチ、８２キロ。右投げ左打ち。佐久長聖では１年夏と３年夏に甲子園出場。東北福祉大を経て２０年ドラフト４位でヤクルト入り。２４年に宮川哲投手との交換トレードで西武へ移籍したが、今オフ戦力外となっていた。