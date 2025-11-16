阪神・下村海翔投手（２３）が１５日、兵庫県西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１４５０万円から減額制限に迫る約２４％ダウン（３５０万減）の１１００万円でサインした。２０２３年度ドラフト１位右腕は、故障の影響もあって２年連続で公式戦登板なし。プロ３年目の２６年へ「来年こそ、やらないといけない」と決意を示した。

“３年目の正直”だ。プロ入り後、公式戦登板を果たせていないドラ１が勝負の来季へ視線を向けた。「何とか３年目こそは期待に応えられるように」。下村の言葉に実感がこもった。

新人だった昨年４月に右肘の内側側副靱帯（じんたい）再建術（通称トミー・ジョン手術）を受けた。その後、地道にリハビリを重ねて今年８月１７日に入団後初のシート打撃登板を果たして最速１５３キロを計測。明るい道筋が見えつつあったが、同２４日に２度目のシート打撃に登板した後、再びペースダウンした。

「去年に比べ今年の方が『投げられるかも』と思った時にちょっと状態が下がったりという波が大きかった」。今後に向けては「一番やってはいけないのは焦ってまた（負傷を）繰り返すこと」と説明。キャッチボールなどで感覚を確認しながら実戦へのめどを立てていく。

プロでの第一歩は恩返しのシーズン。「いろんな人に助けられた。本当に恩返ししたい、という気持ちが一番強い」。自らのマウンド姿こそが周囲への感謝のしるしとなる。

◆減俸限度額 野球協約では、年俸が１億円を超えている場合は４０％、１億円以下の場合は２５％を超えての減額を禁止している（選手の同意がある場合を除く）。限度額を超える減俸を選手が拒否したときは、自由契約を選択できる。１４年オフに阪神の新井貴浩は、年俸２億円から６０％ダウンの８０００万円の提示を受けたが、契約更新せず退団。古巣の広島へ復帰した（金額は推定）。