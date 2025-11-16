

「汚い首は斬ってやる」とXに投稿した（現在は削除）薛剣・在大阪総領事（写真：新華社／アフロ）

【中華人民共和国駐日本国大使館ホームページより】「中国公民近期避免前往日本」→（中国公民に対し、近いうちの訪日を避けるよう」と自粛を促している

11月7日、高市早苗首相が国会での答弁で、歴代の首相で初めて、「中国が台湾を海上封鎖した場合、自衛隊が集団的自衛権を行使する『存立危機事態』になりうる」と答弁した問題が、中国側の猛反発を受けている。

中国の薛剣・在大阪総領事が、高市首相の答弁の翌日、自身のXアカウントに「その汚い首は斬ってやる」と投稿。中国外務省の林剣報道官も、11月13日の記者会見で「悪辣な言論を直ちに撤回せよ」と強く求めたほか、孫衛東外務次官が金杉憲治駐中国大使を呼びつけ、重ねて答弁の撤回を要求した。

そればかりではない。日本国内の、主にSNS上で、「総領事を追放しろ」、「まるで宣戦布告だ」などといった反中感情が高まっていると見るや、中国側は、在日中国大使館が職員に外出自粛を指示し、国民に対しても、当面の間、日本への渡航を控えるよう異例の注意喚起を行った。

事態は日増しにエスカレート

また中国人民解放軍も、11月13日、Xの公式アカウントで「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば、中国は必ず正面から痛撃を加える」と激しい言葉で高市首相の答弁を非難している。

事態は収束に向かうどころか、日増しにエスカレートしている感がある。

過去を振り返れば、中国による猛反発は、2010年、尖閣諸島沖で中国漁船と海上保安庁の巡視船が衝突した事件、そして、2012年、日本政府が尖閣諸島の国有化した際、さらには、2021年、安倍晋三元首相が、台湾のシンクタンクとのオンライン会議で「台湾有事は日本有事」と語ったときなどにも生じている。

いずれも、中国が「核心的利益」（いかなる代償を払っても妥協できない国家利益）と位置づける「台湾」や「東シナ海」が絡む出来事で、その後、しばらく日中関係が冷え込む結果を招いた。

日本と中国は、10月31日、高市首相と習近平国家主席（以降は総書記と記述）が会談し、建設的かつ安定的な関係を構築することで一致したばかりだ。これ以上、批判合戦、抗議の応酬が続けば、関係改善の機運に冷や水を浴びせる形になってしまう。

強硬姿勢の裏に歴史的コンプレックス

なぜ、中国は、これほどまでに高市首相の「存立危機事態」発言に怒るのか。1つには、1840年のアヘン戦争以降、香港も台湾も「我々が弱いから列強に奪われてしまった」という歴史的コンプレックスがある。

アメリカの経済学者で、ハーバード大学ケネディ行政大学院の初代学長を務めたグレアム・アリソン氏は、著書『米中戦争前夜』（2017 ダイヤモンド社 p167‐168）の中で、「勿忘国耻（国辱を忘れるな）」というキーワードをあげ、習近平総書記は、中国の誇りを取り戻すため、被害者意識と報復意識にもとづいて行動していると分析している。

同様の分析は、朝日新聞台北支局長などを歴任した大東文化大学教授、野嶋剛氏の著書『新中国論』（2022年 平凡社 p39）でも見られる。

野嶋氏はこの中で、「強くなければまた奪われる。政府も人民も、領土を守るためには弱腰であってはならない。外部勢力に妥協してはならない」との表現で、領土問題をめぐる中国独特の思考や習近平総書記の香港や台湾に関する野望を説明している。

ただ、筆者がこれまで取材してきた限りでは、香港と台湾とでは微妙に位置づけが異なる。

すでに中国に返還された香港に関し、当時の中国メディアは「返還」や「回帰」と伝えてきたのに対し、台湾については「解放」と記述することが多い。

これは、1946年に始まった国共内戦（国民党と共産党の内戦）以降、台湾に逃げた国民党はいまだ降伏しておらず、勝利した共産党が建国した今の中国からすれば、まだ国内の平定に至っていないという認識でいるからにほかならない。

だからこそ、中国は、高市首相の「存立危機事態」発言を受け、「邪魔をするな」、「武力を行使して我々の前途を遮ることなど絶対に許さない」と猛反発していると解釈できる。

安定に寄与してきた「戦略的曖昧さ」を否定

もう1つは、日本がアメリカともども台湾問題でとってきた「戦略的曖昧さ」が、高市首相の発言で転換されたことへの怒りであろう。

アメリカの場合、1979年に制定された台湾関係法によって、台湾の防衛力強化や台湾との実務関係を推進するための枠組みが出来上がっている。

先の政権では、当時のバイデン大統領が「台湾を防衛する」と公言し、物議を醸したものの、サリバン大統領補佐官らが、政府としての対応を明確にしない「戦略的曖昧さ」を維持する考えを示し、「歴代の政権も、この戦略で台湾海峡の平和と安定の維持を可能にしてきた」と述べて、沈静化を図ってきた。

関税では強い姿勢を示すトランプ大統領でさえ、2期目就任以降、中国と台湾に関しては踏み込んだ発言を避け、10月30日に行われた米中首脳会談でも台湾問題に言及することはなかった。

日本は、台湾と友好関係を築く一方で、中国に対しても「今の中国こそ中国唯一の合法的政府」とする立場を尊重してきた。集団的自衛権に関しても「有してはいるが使えない」（1981年5月29日 鈴木善幸内閣での政府答弁書）という曖昧路線を堅持している。

事実、歴代の首相を振り返ると、岸田文雄元首相の場合、在任当時の2024年2月、いわゆる「台湾有事」と「存立危機事態」の関係について、「情報を総合して判断することとなるため、一概に述べることは困難」と述べるにとどめた。

石破茂前首相も、退陣後の11月13日、高市発言を受けて、「台湾の問題について『この場合はこう』と断定することを歴代政権は避けてきた」（TBSラジオ『荻上チキ・Session』）と述懐している。

中国から見れば、こうした日本の路線が、高市首相の答弁で一気に覆されたと映っているのだろう。

4選を目指す習近平は高市発言を看過できない

その中国では、日本で「初の女性首相誕生」に注目が集まっていた10月20日〜23日、北京で、中国共産党にとって重要な会議、4中全会（第20期中央委員会第4回全体会議）が開催されたが、その席で、習近平総書記は、2年後の2027年秋に迫った共産党大会に向け、自身の後継者となる人物を指名しなかった。

これは、超異例とも言える4選に挑む姿勢を明らかにしたのと同じだ。しかもその年は、中国人民解放軍創設100年という節目にもあたる。

まさに、4選に向け政権の引き締めと国威高揚に向かおうとする時期での高市発言は、中国にとって看過できる話ではない。

「遺憾」といったありきたりのワードでは済まさず、「14億の中国人民は決して許さない」や「頭を打ち割られ血まみれになるだろう」という表現を用いて猛反発するところに、その怒りの度合いが見て取れるのである。

高市発言に端を発した抗議の応酬を受け、茂木敏充外相は11月12日、訪問先のカナダで、「日中関係の大きな方向性に影響が出ないよう、適切な対応を中国側がとるように求めていく」と穏やかな口調で話した。当の高市首相も中国を刺激する発言は控えている。

それらを「弱腰」と非難する人もいるが、「首を斬ってやる」と投稿した薛剣氏は、大阪総領事に就任して4年半が経ち、平均3年程度の大阪総領事の在任期間の中では最長クラスだ。国外退去を求めずとも離任→離日が近い。

中国外務省が11月14日の深夜、発表した日本への渡航自粛の注意喚起には、「中国公民近期避免前往日本」と明記されているが、これらは中国人を対象にした、あくまで任意のもので、「渡航禁止」ではない。



とはいえ、渡航自粛は、中国が、これまで口頭やSNSで行っていた抗議を、具体的な行動へとランクアップさせたことになる。日本としては、これ以上、中国との応酬を繰り広げることは得策とは言えず、今以上に関係が悪化すれば、高市首相が掲げる「強い経済」の構築にもマイナスになりかねない。

以下、予想される悪影響をまとめておく。

・中国にとってはドル箱で日本からすれば極めて貴重なレアアースの輸出入額が減る

・日本産農水産物の輸入規制撤廃が先送りされる

・中国経済の低迷や米中摩擦リスク回避などのため、中国に進出している日本企業は撤退の動きが顕著だが、不買運動などが起きると、その動きが加速する

・中国からのビジネス客や留学生が減少し、経済交流が冷え込み、中国人労働者が減り、少子化で学生確保が急務の大学経営にも支障が出る

・国別訪日客数では中国が1位（今年1月〜9月期で約750万人）。その中国からのインバウンド客が激減する

さらに言えば、日中間で問題となっている中国での邦人襲撃にも注意が必要になる。

反スパイ法に基づく身柄拘束にも注意

「1年あまり前、深圳で日本の男の子が刺殺されたあたりから気をつけるようにしていますが、中国にとって戦勝80年で、かつての日本による侵略行為が喧伝されている中で、右寄りと見られる首相が誕生し、踏み込んだ発言をしているわけですから、夜道とかは1人で歩かないようにしています」（上海在住 日本人メディア関係者）

反日感情が高まれば、中国全土に10万人前後いるとされる日本人は、これまで以上に治安対策が求められるようになるほか、反スパイ法に基づく身柄拘束などにも最新の注意が必要となるだろう。

高市政権発足後、1カ月も経たない間に燃え広がった抗議の応酬は、日中両国にとって何らプラスにならない。

日本の領海や領空侵犯を繰り返し、台湾を包囲する形で演習を続ける中国の動きを見れば、高市首相の発言意図は理解できる。ただ、それは公言する性質のものではない。シミュレーションするなら水面下で続け、衝突に至らない外交努力を続けてほしいものだ。

（清水 克彦 ： 政治・教育ジャーナリスト／びわこ成蹊スポーツ大学教授）