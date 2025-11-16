【ネコ漫画】大きな梨をやたら警戒する愛猫!?その姿に「やっぱり怖いんだね…」などの共感コメント＆8万超えの大反響！
【漫画を読む】大きな梨を警戒する猫だが…!?
先日、『大きな梨』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.1万人(2025年11月10日現在)、今回紹介する漫画も8.8万いいね(2025年11月10日現在)を超える人気漫画家だ。
先輩から大きな梨を貰ったので、ピーちゃんに見せてあげるフータ。するとそこへキュルガがやって来て、フータの服をぐいぐい引っ張りアピールしてくる。
フータはキュルガにも大きな梨を見せると、表情が怖くなってあとずさりするキュルガ。どうやら大きな梨が怖いようだ。
フータは「ここから動かさないから大丈夫だよ」と言ってテーブルに梨を置くと、キュルガは警戒しながら少しずつ梨に近づいて来る。
梨に身体をこすり付け始めたので警戒しなくなったかと思いきや、改めて見てあとずさりをするキュルガであった。
大きな梨はやっぱり怖いキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「やっぱり怖いんだね…」「キュルちゃんかわいすぎw」などのコメントがSNSにいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
