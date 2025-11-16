１トップで先発したセメニョ。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム

　11月14日、日本代表はアフリカの強豪ガーナと国際親善試合を戦い、２−０で快勝を収めた。16分に南野拓実、60分に堂安律がネットを揺らし、最後まで主導権を渡さなかった。

　完敗したガーナの選手たちは、日本代表戦士にどんな印象を持ったのか。

　試合後、プレミアリーグのボーンマスで活躍するFWアントワーヌ・セメニョに話を訊くと、「最も危険だった選手」として、２シャドーで先発した久保建英の名前を挙げた。
 
「日本代表で最も危険な選手はクボだった。彼は良かったよ、本当に素晴らしかった。ボールを奪うのも上手くて、驚くほどトリッキーにボールを扱うんだ。パスも素晴らしいね」

　２ゴールの起点となったレフティに感銘を受けたようだ。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）

