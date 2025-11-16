「驚くほどトリッキーにボールを扱うんだ」森保Jに完敗…プレミアで活躍するガーナ代表FWが絶賛した日本代表戦士は？「彼は本当に素晴らしい」
［国際親善試合］日本 ２−０ ガーナ／11月14日／豊田スタジアム
11月14日、日本代表はアフリカの強豪ガーナと国際親善試合を戦い、２−０で快勝を収めた。16分に南野拓実、60分に堂安律がネットを揺らし、最後まで主導権を渡さなかった。
完敗したガーナの選手たちは、日本代表戦士にどんな印象を持ったのか。
試合後、プレミアリーグのボーンマスで活躍するFWアントワーヌ・セメニョに話を訊くと、「最も危険だった選手」として、２シャドーで先発した久保建英の名前を挙げた。
「日本代表で最も危険な選手はクボだった。彼は良かったよ、本当に素晴らしかった。ボールを奪うのも上手くて、驚くほどトリッキーにボールを扱うんだ。パスも素晴らしいね」
２ゴールの起点となったレフティに感銘を受けたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本は本当に凄まじかった」“封じられた”ガーナのエースが森保ジャパンに脱帽！「ボールキープがとんでもなく上手かった」
11月14日、日本代表はアフリカの強豪ガーナと国際親善試合を戦い、２−０で快勝を収めた。16分に南野拓実、60分に堂安律がネットを揺らし、最後まで主導権を渡さなかった。
完敗したガーナの選手たちは、日本代表戦士にどんな印象を持ったのか。
試合後、プレミアリーグのボーンマスで活躍するFWアントワーヌ・セメニョに話を訊くと、「最も危険だった選手」として、２シャドーで先発した久保建英の名前を挙げた。
「日本代表で最も危険な選手はクボだった。彼は良かったよ、本当に素晴らしかった。ボールを奪うのも上手くて、驚くほどトリッキーにボールを扱うんだ。パスも素晴らしいね」
２ゴールの起点となったレフティに感銘を受けたようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「日本は本当に凄まじかった」“封じられた”ガーナのエースが森保ジャパンに脱帽！「ボールキープがとんでもなく上手かった」