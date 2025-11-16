◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本11―4韓国（2025年11月15日 東京D）

侍ジャパンは15日、韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」の第1戦に臨み、11―4で快勝した。3点を追う4回に同点とし、5回には一挙6点奪って勝ち越し。無死一塁から阪神・森下翔太外野手（25）が中前打を放って好機を拡大し、次打者の代打・岸田の3ランを呼んだ。頼れる背番号1が韓国戦10連勝に貢献。来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメンバー入りへ好アピールした。

迷うことなく強振した。5回無死一塁の第3打席。森下は3番手・金沢延（キム・テクヨン）が投じた真ん中高めの直球をライナー性で中前へはじき返した。これで主要大会を含む韓国戦は出場4試合連続安打。“韓国キラー”の一振りが東京ドームを沸かせ、続く代打・岸田の3ランを呼び込んだ。

「（調子自体は）悪くなかった。1本出たのは前向きに捉えていましたけど、1本出た後の残りの打席は反省しないといけない」

安打はこの1本にとどまった。それでも1、2打席目は三塁手と中堅手の好守に阻まれる打球で、日の丸の3番にふさわしい強烈な快音を響かせた。何より、打席に入る際の拍手の大きさで、背番号1への期待の大きさがうかがえた。

プロ入り後、初めて袖を通した日の丸のユニホームは1年目のアジアプロ野球チャンピオンシップ。その本大会前の事前合宿では同学年ながら高卒で4年先にプロの世界へ飛び込んでいた日本ハム・万波を頼った。少しでもトップレベルの技術を習得しようと質問攻めにした。

「アピールも必要ですけど、少しでもうまくなりたいので」

昨秋の「プレミア12」を含めて3度目の選出となった今回の宮崎での強化合宿では違う。シーズンオフに同じ東京都内の練習施設に通う2学年下の西川に、自分の調整はそっちのけで指導を行う姿があった。「バッティング中に体が開いてるように見えた」。かつて日の丸で自らが教わって身につけた技術を後輩に還元していた。「もっともっとお互いに、スキルアップしていきたい」。西川はこの日、3回の同点打を含む2安打2打点。ベンチで誰よりも喜んでいたのが森下だった。

この夜の韓国戦が強化試合、練習試合を含めて節目の侍ジャパン20試合目。「また明日がある。アピールしていきたい」。今年のラストゲームになる、きょう16日の一戦を、最高の形で締めくくる。（石崎 祥平）