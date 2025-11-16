◇B3リーグ第８節 新潟82ー62岡山（2025年11月15日 アオーレ長岡）

新潟アルビレックスBBは新潟県長岡市内のアオーレ長岡で岡山と対戦し、82―62で快勝して2連勝を決めた。準備してきたディフェンスが機能して主導権を握り、今季加入したPFのB・J・マック（25）が今季自己最多となる25得点をマーク。さらに10リバウンドとゴール下でも躍動して、来日初の「ダブルダブル」を決めた。

身長2メートル3、体重120キロの巨漢が躍動した。ゴール下のシュートはもちろん、アウトサイドからのシュート、さらには3点シュートを沈め、10月18日の品川戦でマークした22得点を上回る25得点。10リバウンドで来日初の「ダブルダブル」も決めたマックは、充実の表情を浮かべた。

「いい準備ができていた。最初からいいタッチで打てたので気持ち良く打てたし、リズムが良かった」

攻撃にリズムをもたらしたのはチーム全員の粘り強い守備だった。鵜沢潤監督が「40分間、選手がプラン通りに遂行してくれた」と振り返るように、それぞれが持ち場をしっかりと守った。今節へ向けた練習では基本に立ち返り、ディフェンス時の立ち位置から動き方まで細部にわたって反復練習。その中で相手の動きを想定しながら粘り強い守備を構築させた。

岡山のポイントゲッターであるSGハンカーソンを自由にさせなかったのも勝因。マッチアップしたSG長谷川は「動画を見たりして癖とか動きを頭に入れてやれた」と誇る。13得点を許しただけに「本当は1桁に抑えたかった。明日（16日）はさらに動きも分かったので1桁に抑えたい」と気合十分だ。

「相手ももっと強く出てくると思うが、このプレーを維持して次もダブルダブルが取れるようにしたい」とマック。3連勝で一気に今季10勝に到達する。