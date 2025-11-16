◇米女子ゴルフ アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第2日（2025年11月14日 フロリダ州ベレア・ペリカンGC＝パー70）

第2ラウンドが14日に行われ、来年の出場権が懸かった渋野日向子（27＝サントリー）は75と崩れ、6オーバーの95位で予選落ち。準シードとなるポイントランキング100位以内を確保できず、12月の最終予選会（アラバマ州）に挑むことになった。トランプ米大統領の孫でアマチュアのカイ・トランプ（18＝米国）は最下位の108位だった。

ポイントランキング104位の渋野は今大会で100位以内に上げて来季の出場権を得るはずが、予選通過に5打及ばなかった。15日の27歳の誕生日を前に「今年を象徴したラウンド。こんなにひどいと思わなかった」と悔し涙だった。今後は12月の最終予選会に挑む。

パー4の2番でグリーン右前のバンカーからの第3打が傾斜で戻るなどダブルボギー。3、4番も続けてボギーだった。バーディーは1つで「もうちょっとできるんじゃないかと思っていた。全てを台無しにする最後のラウンドだった」と唇をかんだ。

今季の10位以内は全米女子オープン7位の1度だけ。秋のアジアシリーズ出場も逃し、日本ツアーではパットの打ち方を変えるなど試行錯誤を繰り返した。「いろいろ準備してきたけどやり切れなかった。メンタルの問題も凄くあると思う」と胸中を吐露した。最終予選会については「短期決戦になるので一日も落とせない。攻めていくしかない」と前を向いた。