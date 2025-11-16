トランプ米政権の高関税政策が企業の業績に影を落としている。

企業は環境の変化に対応する戦略を練り、関税の重圧を克服してもらいたい。

東京証券取引所に上場する企業の２０２５年９月中間決算が、ほぼ出そろった。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）を構成する企業（金融など除く）の最終利益の合計は２年連続で減益だった。

ただし、最終利益の合計は約１９兆円と、なお高水準を維持している。２６年３月期決算は５年ぶりに減益の見通しだが、大幅な利益の減少は避けられそうだ。

減益の大きな要因は、基幹産業である自動車産業の不振だ。関税の打撃が大きく、影響は大手７社で計約１・５兆円に上った。トヨタ自動車やホンダなど４社が減益となり、日産自動車、マツダ、三菱自動車は赤字に陥った。

米国は４月、自動車の関税率を２７・５％へと引き上げた。各社は販売減を恐れ、関税額の輸出価格への転嫁を一部にとどめたため、利益が圧縮されたのだろう。

自動車産業は裾野が広い。政府は中小企業を含め、資金繰り支援策に万全を期さねばならない。

また、米高関税政策で、企業が各国に展開するサプライチェーン（供給網）が寸断される事態が生じている。この面でも、変化への対応力が一段と問われている。

日本は米政府との合意で、５５００億ドル（約８５兆円）を米国に投資する考えだ。トヨタは電気自動車（ＥＶ）などの現地生産を強化するため、５年間で最大１００億ドルを米国に投資する計画を発表した。各社の投資も加速しよう。

高市政権は米中の対立などを踏まえ、経済安全保障の観点からみて重要な産業への投資を「危機管理投資」と位置づけた。減税などで積極的に支援する方針だ。

日本企業は、投資リスクを分散する上で、今後、アジアやアフリカなどへの工場展開を増やすことを検討する必要もある。

一方、生成ＡＩ（人工知能）や半導体分野での成長に対する期待が日経平均株価を５万円台に押し上げ、関連企業の業績の伸びも目立つ。三菱電機はデータセンター向けの設備で売り上げが増え、最終利益は前年比で６割増えた。

逆風下でも堅調な業績を維持する企業は少なくない。

だが、物価高に賃上げは追いつかず、実質賃金のマイナス基調は長期化している。国民に恩恵が還元されないのは問題だ。企業は積極的な投資と賃上げで経済を牽引（けんいん）する責務を再認識してほしい。