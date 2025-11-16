２３歳の最強棋士が新たな栄冠を勝ち取った。

ライバルたちが着実に力をつけ、若手も台頭している。追われる立場になっても進化を続け、円熟味を増している。

将棋の最高棋戦、竜王戦七番勝負で、藤井聡太竜王が挑戦者の佐々木勇気八段を４連勝で破って５連覇を果たし、史上３人目となる「永世竜王」の資格を得た。

永世棋聖、永世王位に続く三つ目の永世称号獲得で、史上最年少の「永世三冠」となった。

昨年の竜王戦でも、藤井竜王は佐々木八段と戦い、防衛こそしたが、４勝２敗と苦しんだ。佐々木八段が研究を重ねて、多彩な作戦を繰り出したからだ。

今年の対戦前に「こちらからも作戦面での工夫を出したい」と語ったのは、期するものがあったからに違いない。その言葉を実行してみせた場面があった。

第２局は、佐々木八段が昨年完勝した対局と同じ作戦を用いた。藤井竜王は相手の仕掛けを正面から受けることが多かったが、この時は予想外の戦型をぶつけて序盤から主導権を握った。

藤井竜王の強さは、特に終盤での読みの速さと正確さだと言われてきた。詰将棋で鍛え、ＡＩ（人工知能）も研究に生かした日頃の努力のたまものだ。今回、作戦の幅を広げたことで、さらに進化した姿を印象づけた。

だが、「藤井時代」がどこまで続くかは、予断を許さない。同世代や続く世代のライバルたちが腕を磨き、藤井竜王を意識した研究を進めているからだ。

竜王戦より先に決着した王座戦五番勝負は、最終局までもつれ込んだ末に、伊藤匠叡王が藤井竜王を下した。一時は八冠を独占していた藤井竜王から、伊藤叡王が奪ったタイトルは二つ目だ。

藤井竜王と伊藤二冠は同学年で、小学生の頃から対局してきた。２０２４年度以降の対戦は、伊藤二冠がリードしている。しのぎを削る２人から目が離せない。

若手も台頭している。１７歳の山下数毅四段は今年、棋士養成機関である奨励会会員として初めて、竜王戦の予選にあたるランキング戦で優勝した。１９歳の岩村凛太朗四段は３月、詰将棋解答選手権で藤井竜王に次ぐ２位につけた。

最年少記録を次々に打ち立ててきた藤井竜王にとって、これまで相手は主に年長者だった。今後は、下の世代の挑戦をどう受けて立つかが問われる。ベテラン勢も健在で、新旧の世代が入り交じった熱戦はしばらく続きそうだ。