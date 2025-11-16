男性ダンス＆ボーカルグループ・ＥＸＩＬＥが１５日、福岡市のみずほＰａｙＰａｙドーム福岡で、全国３カ所５公演を巡るドームツアー「ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ」の初日を迎えた。ドームツアーは２２年１２月に開催された「ＰＯＷＥＲ ＯＦ ＷＩＳＨ」以来、２年１１カ月ぶりで８度目。デビュー当時からグループの中核を担ってきたＥＸＩＬＥ ＡＴＳＵＳＨＩ（４５）が病気療養を経て、今年４月に復帰。ＥＸＩＬＥが“完全体”となり、ドームに帰還を果たした。

待ち焦がれていた日がやってきた。ドームの景色にツインボーカルが並び立った。公演名にもある「ＲＥＡＳＯＮ」を１曲目に放ち、第一声をＡＴＳＵＳＨＩが歌唱。ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４０）が続くと、観客３万人の大歓声が上がった。２曲目の「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」では、おなじみのロールダンスを“完全体”で披露。ＡＴＳＵＳＨＩもグルグルと回し、笑みがはじけた。

約３年ぶりに見たドームの景色。ＡＴＳＵＳＨＩは「すごい。（４月に）復活祭をさいたまスーパーアリーナでやったけど、その３倍くらいの衝撃。ここに戻ってこられるのは特別」と感激しきり。３月にアキレス腱を断裂し、この日に完全復活を遂げたＴＥＴＳＵＹＡ（４４）も「（これまで療養した）８カ月は長かったけど、この景色を見られて全部忘れました！」と万感の様子だった。

０８年に初ドームツアー開催し、今回で８度目。ＡＫＩＲＡ（４４）がＡＩにドームに立ち続けている歌手の数を尋ねたところ、約１０組の中にＥＸＩＬＥの名が入っていたという。そこで終わらずに「ＥＸＩＬＥってすごいよね？」と追撃すると、ＡＩは「すごいです」と称賛。ＡＫＩＲＡは「ドームに立ち続けられていることは、実はすごいこと。褒めてほしい」とおちゃめにはにかんだ。

ツインボーカルによるバラードコーナーでは、「道」の歌唱中に観客へサビの大合唱を３回おねだり。３万人の歌声が突き刺さり、白い歯を見せたＡＴＳＵＳＨＩが「♪あふれ出した“みんなの愛が”止まらない」と歌詞を変えて熱唱する一幕もあった。アンコールラストを「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」で飾り、大成功を収めた初日。来年は、デビュー２５周年とＬＤＨの６年に１度の祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」が重なる節目の年で、ＡＴＳＵＳＨＩは「最高のスタートが切れました！」と達成感をにじませた。