古山秀和署長（右）から感謝状を受け取った佐々木純一さん＝１２日、磯子警察署

歩道橋から飛び降りようとしていた１０代の少女を救助したとして、横浜市磯子区の自営業、佐々木純一さん（７０）が磯子署から感謝状を贈られた。幼い頃に海で溺れ、救助してもらった経験があり、「自分が恩を返す番だと思っていた。命のバトンをつなげて良かった」と安堵（あんど）し、少女の胸の内に心を寄せた。

佐々木さんは２日夜、帰宅途中に近所の歩道橋を通りかかった際、上着のフードをかぶったまま、おえつを漏らしている少女を見かけた。普段とは異なる帰路だったが、違和感を覚えた。立ち止まる人がいないような場所で少女が一人泣いている。夜でもあった。いったんは通り過ぎたものの気になって振り返ると、少女は手すりを乗り越えていた。

佐々木さんは近づけば衝動的に飛び降りるのではないかと考え、少し離れた場所から「生きたくても生きられない人もいる。命を大切にして」「話を聞くから落ち着いて」と呼びかけた。少女は逡巡（しゅんじゅん）しているように思えた。

間もなく、佐々木さんの声に気づいた近隣住民が１１０番通報。署員２人が駆け付け、佐々木さんと一緒に少女を歩道側に引き上げた。少女にけがはなく、署へ迎えに来た母親と共に家族の元へ帰ったという。

佐々木さんは７歳の時、海で溺れかけたが周囲の大人たちに助けられ、一命を取り留めた。「人命救助をできれば」と日頃から考えていたといい、今回は自身が少女の自死を防いだ。

数日後、少女は母親と一緒に署を訪れた。佐々木さんと、救助してくれた署員に宛てて感謝の思いをしたためた手紙を持参し、表情を少し緩めて「今後も頑張ります」と話したという。

１２日に感謝状の贈呈式が開かれ、古山秀和署長は「突然の事態だったにもかかわらず、冷静かつ勇気ある行動で人命救助に協力してくれた佐々木さんには大変感謝している」と謝意を伝えた。佐々木さんは「悩みの多い年頃だろうけど」と少女の心情をおもんぱかった上で「今度は誰かを助ける存在になってくれたらうれしい」と話していた。