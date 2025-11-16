インスタグラムで発表

9月に行われた東京世界陸上の女子七種競技で金メダルを獲得したアナ・ホール（米国）が日本時間15日、自身のインスタグラムで婚約を発表した。お相手はNFLジャイアンツのダリアス・スレイトン。祝福が殺到している。

夜の陸上競技場のトラックでドレスアップしたホール。膝をついたスレイトンから指輪のようなものを渡されており、別の場面ではキスを交わしている。

ホールは自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面で「私たちが初めて出会ったまさにその場所で、私とあなたの永遠への『イエス』を言うことができた」と婚約したことを伝えた。

ファンからは「イエスーーー!!!!」「オーマイガー！」「わぁぁぁ おめでとう」「泣いちゃうわ!!! 本当に完璧よ。おめでとう!!」「素晴らしいね！」「ビックリした！ 全てが完璧だ！」など、次々と祝福が届いていた。

今年の世界陸上で優勝した24歳ホールは、2022年のオレゴン大会で銅メダル、23年ブダペスト大会でも銀メダルを獲得。昨年のパリ五輪にも出場し5位入賞していた。28歳スレイトンは2019年ドラフト5巡目で指名され入団して以来ジャイアンツ一筋のワイドレシーバー。6季合計で4240ヤードをマークした。スポーツ選手の契約にフォーカスした米データサイト「スポトラック」によると、キャリアを通じて2861万ドル（約44億2000万円）を得ている。



（THE ANSWER編集部）