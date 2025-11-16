◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５」 日本１１―４韓国（１５日・東京ドーム）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」第１戦が行われ、巨人・岸田行倫捕手（２９）が同点の５回に代打で勝ち越し３ランを放ち、来年３月のＷＢＣでの代表入りを強烈にアピールした。４回に２本塁打で３点を先行されたが、その裏にロッテ・西川史礁外野手（２２）の２点適時二塁打で追いつき、５回には打者１１人の猛攻で大量６点を奪った。プロ選手が出場した韓国戦は１７年１１月のアジアプロ野球チャンピオンシップ（ＣＳ）から１０連勝。１６日に第２戦が行われる。

岸田の迷いのないスイングから放たれた打球が伸びた。同点の５回無死一、二塁で代打で登場。「チャンスだったので、積極的に振っていこうと思っていました。感触はなかったです」。初球だ。右腕の李浩成（イ・ホソン）の真ん中低め１３１キロスライダーをすくい上げた。左中間席最前列に飛び込む勝ち越しの決勝３ラン。慣れ親しんだ東京Ｄで侍ジャパン初アーチを描いた。

巨人の捕手では小林が１７年ＷＢＣで大会前の第３捕手の構想から、正捕手を奪取。同大会でチームトップの打率４割５分をマークするなど、攻守で「ＫＯＢＡＹＡＳＨＩ」の名を世界にアピールした。その小林が１９年プレミア１２でつけた背番号「１０」を、今回の強化試合で背負う岸田が先輩をほうふつとさせるような大活躍を披露。“世界のＫＩＳＨＩＤＡ”として強烈なインパクトを残すことに成功した。

２６年ＷＢＣのメンバー入りへ、捕手陣の争いは激しい。今回の強化試合には岸田、坂本、若月、中村悠が選出されている。井端監督は本戦ではこの中から３捕手を選び分業制にする想定でいる。今シーズン打率２割９分３厘、８本塁打、３９打点の成績を残していた男が、持ち味のパンチ力で一発回答。捕手全員が安打を放つサバイバルの中でも、一発で猛アピールした。

巨人会で英気を養っていた。宮崎で行われた強化合宿の最終日前夜だった１１日。発起人の村田バッテリーコーチ、亀井外野守備・走塁コーチらをはじめ、岸田、岡本、大勢、侍ジャパンに同行している巨人の球団スタッフが参加して食事会が開催された。宮崎市内の焼き肉店で、せせりやタンを口いっぱいに頬張って、舌鼓。野球やプライベートの話に花を咲かせ、時間がたつのも忘れて語り合った。「すごい楽しかったです」と満喫した岸田。決起集会でパワーを充電して、活躍につなげた。

１６日の韓国戦では捕手として出場する見込みで、ピッチクロックやピッチコムへの適応も求められる。「今回の結果は自信にもなる。守りでもしっかりとアピールできるように頑張っていきたいです」。攻守で結果を残し、ジャパンの扇の要を奪いにいく。（宮内 孝太）

◆世界のＫＯＢＡＹＡＳＨＩ １７年の第４回ＷＢＣで、小林は小久保監督の構想では当初控え捕手だったが、合宿や強化試合を経て首脳陣の信頼を勝ち取り、本大会では正捕手として全７試合で先発。１次ラウンドの中国戦（東京Ｄ）では２ランを放つなど２０打数９安打、打率４割５分をマーク。大舞台で大活躍し、「世界のＫＯＢＡＹＡＳＨＩ」と称された。

◆記録メモ 岸田（巨）が３―３の５回に勝ち越しの代打３ラン。プロ選手が日本代表に参加した９９年以降で代打本塁打は０６年ＷＢＣ準決勝・韓国戦の福留孝介（中）、２３年ＷＢＣ１次ラウンド・チェコ戦の牧秀悟（Ｄ）に次いで３人目。代打本塁打がＶ打となったのは０６年に先制２ランの福留以来１９年ぶり２人目。