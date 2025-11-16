巨人の戸郷翔征投手（２５）が、エースとしての考えを記す随時掲載のコラム「進化」。第４回は、リーグ３位、自身としても悔しさの残るシーズンを終えた今の思いをつづった。来季へ向けて「コントロール」を課題に掲げた。すでに自主トレを再開、来季こそはエースらしい投球でチームを引っ張る覚悟だ。

シーズンが終わり、オフに入りました。チームはリーグ優勝を逃し、個人的にも２度の２軍降格を経験するなど苦しい１年（２１試合、８勝９敗、防御率４・１４）となりました。阿部監督からは、オフはしっかり課題をつぶす時間にしてほしいという話も全体でありました。

個人的には、精度の低さが出ました。思ったようにいかない中で、どう逆風を切り裂いていくか、僕なりに考えながらやってましたが、なかなかいい風にはならなかった。ただ学びができました。悪い中には良い収穫もある。すごい大きな経験ができた。この状態でも使ってくれた首脳陣には本当に感謝しています。

この連載の題名のように、来年も「進化」しないといけないし、現状を変えないといけないのが一番だと思います。このままいっていいことはない。試行錯誤のオフです。今までは良い成績、状態でオフに入っていけていましたが今回ばかりはそうはいかない。不安を持ちながらいい時間にしていければと思います。

中でもポイントはコントロール。手先でやることは簡単ですけど、自主トレで体に染みこませることが大事。「コントロールはピッチャーの生命線」だと（前２軍監督の）桑田さんからも幾度となく言われてきました。もちろん緩急の付け方などもあると思いますが、やっぱり長くやるピッチャーはどの球団を見てもコントロールがいい。ワールドシリーズの（山本）由伸さん（ドジャース）の投球を見るとやっぱり素晴らしいものがありますし、メジャーの第一線で活躍している人はキャッチャーの要求通りに投げられているからこそ組み立てができている。

今年の僕はそれができなかった【注】。簡単なことではないですし、今までできていたことができなくてすごい悩みました。ただその中で良い答えを出せる選手が強いと思うんです。ひとつでもいい引き出しを作ることができれば、大崩れする試合は少ないし、いろいろ経験して深みが出る。振り返ると苦しいこともたくさんありましたけど、いいものにしないといけない。このままでは終われないので、オフは力を借りながらいろんなことを聞きながら吸収していきたいです。

ドラフトも見ましたが、いいピッチャーがたくさん入ってきます。僕は、春の始まりは本当に横一線だと思っています。これまでの実績は関係ないと思っているので、すごい自覚しながらやっていきたい。なんとか６個の先発ローテのイスを、みんなで奪い合いたいし、簡単に奪える状況ではチームとしてもいけない。みんなで切磋琢磨（せっさたくま）しながらやっていけるように僕もがんばります。

【注】今季の戸郷は与四球率（９イニング当たりの平均四球数）３．７３とプロ７年目でワースト。制球が安定せず、自身初めて安打数が投球回数を上回った。（１１１回、１２４安打）。ちなみに山本由伸の今季の与四球率は３．０６、ポストシーズン６試合では１．４５と安定感を見せた。