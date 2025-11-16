◇ラグビーリポビタンDツアー2025 日本23―24ウェールズ（2025年11月15日 ウェールズ・カーディフ）

世界ランキング13位の日本は、同12位のウェールズに23―24（前半7―7）で敗れた。強豪国に挑む5連戦。オーストラリア、南アフリカ、アイルランドに続いて4連敗となった。次戦は22日に同11位のジョージアと対戦する。

前半6分、ウェールズがゴール前ラインアウトからの速攻で先制トライ。日本は同15分、ハイボールのこぼれ球を取ったCTBディラン・ライリー（28＝埼玉）からHO佐藤健次（22＝埼玉）へとつないで前進し、右へ展開してFB矢崎由高（21＝早大）のパスを受けたWTB石田吉平（25＝横浜）がトライを決めた。その後、LOエピネリ・ウルイヴァイティ（29＝相模原）とNo・8マキシ・ファウルア（28＝東京ベイ）が同時にシンビンとなって13人で戦う時間帯もあったがなんとかしのいで7―7で折り返した。

後半8分、SO李承信（24＝神戸）が約30メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて勝ち越し。しかし同11分にトライを許して逆転された。同16分、15メートル弱のPGをSO李が難なく決めて1点差に。同20分、ゴール前ラインアウトから押し込んでNo・8マキシが逆転トライを決めた。その後ウェールズにトライを許すも、同26分にSO李が30メートル弱のPGを決めた再び逆転。シーソーゲームの展開から2点のリードを保っていたが、後半ロスタイムに自陣でペナルティーを与えて相手にPGを決められて最後の最後に逆転負けを喫した。