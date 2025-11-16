小田原競輪の第13回施設整備等協賛競輪「NO KEIRIN，NO LIFE CUP」（G3）は最終日。いよいよ決勝だ。

機動力上位の阿部が中心。ライン構成は山田―西村の中部勢、一戸―岡本―志村の関東勢、阿部―宮本―塚本の九州勢、そして地元の松坂が単騎戦。自力型の仕掛ける位置が焦点になるが、踏める距離が長い阿部が好機にスパートして粘り込む。中部勢の上位独占＜2＞＝＜7＞に注意。

＜1＞松坂洋平 連日ラインのおかげ。脚の感じは悪くない。自分で自在に。

＜2＞山田諒 仕掛けるタイミングは良かったが少しタレた。3走の中では準決勝が一番良かった。自力。

＜3＞塚本大樹 前2日間の感覚から準決勝はハンドルを少し上げた。体は問題ない。九州の3番手。

＜4＞岡本大嗣 準決勝でもお世話になった一戸君。

＜5＞宮本隼輔 阿部君の番手に行かせてもらいます。

＜6＞一戸康宏 準決勝のメンバー相手に自力で勝てたのは自信になる。脚の感じはいい。自力、自在。

＜7＞西村光太 体の感覚は準決勝が良かった。連日頑張ってくれている山田君。

＜8＞志村太賀 前のおかげだけど追走はできている。関東ラインの3番手。

＜9＞阿部将大 しっかり踏めるところから行こうと。感覚的に良くなっていると思う。自力。