“ぷにぷに＆ザクザク”質感で叶える透明感　「ティルナス」がNiziUを起用した新ウェブCMを公開

日韓共同開発メイクアップブランド「ティルナス（tilnus）」が、6色アイ＆ハイライトパレット「パールコア アイパレット」（全4色うち限定1色、1870円）を11月19日に発売する。それに先がけ、ブランドのイメージモデルNiziUが発表会に登場、起用したウェブCMも公開した。

パールコア アイパレットは、シマーカラー4色と大粒パールカラー、ぷにぷにパールカラーの計6色で構成。大粒パールカラーのザクザクとした輝きが華やかな目元を演出し、ぷにぷにとした新感触パールカラーが透明感あふれる目元を叶える。カラーは、ヘルシーなオレンジピンク「01 サンキスドマンダリン」、ナチュラルなブラウンベージュ「02 デイライトヴェール」、キュートなローズピンク「03 エンジェリックローズ」の3色に加え、ラベンダーカラーの限定色「04 ムーンリットアイリス」をラインナップする。

発表会に登場したNiziUのメンバーは、ウェブCM撮影時と同じ、キラキラと輝く白を基調とした衣装で姿を見せた。新作の感想を聞かれると、マコ（MAKO）は「右上の大粒パールがとても綺麗に輝いていて、つけた瞬間気分が上がります」とコメント。リオ（RIO）は「右下のカラーがムニムニしていて癖になる触り心地。塗りやすくて、可愛いだけじゃなく楽しいところも好きです」と語った。

会場では、11月19日発売の3rdアルバム「New Emotion」に収録された新曲「Come On Over」をCMソングに使用したウェブCMも先行公開。リマ（RIMA）は「モニターで見た目元の輝きにテンションが上がりました」と撮影を振り返り、リク（RIKU）は新曲について「90年代のレトロポップとR&Bの要素を取り入れた可愛い楽曲で、アイテムの世界観にもぴったり」と笑顔。

また、発表会当日に22歳の誕生日を迎えたマユカ（MAYUKA）にサプライズでバースデーケーキが登場。「22歳は本当にキラキラで輝く1年にしたい。できれば車の免許も取りたいです」と抱負を語った。

なお新作の発売を記念し、11月14日から18日まで、日本橋「0th Hub Nihonbashi」と＠cosme TOKYO 1階のポップアップスペースで、ポップアップイベント「パールコア ドレスルーム」を開催する。パールコア アイパレットが提案する“パールコア”な世界観をイメージした空間で、新商品の先行販売やNiziUのヴィジュアルの展示などを展開する。

◾️パールコア ドレスルーム 日本橋

開催期間：2025年11月14日（金）〜11月18日（火）

営業時間：11:00〜20:00

会場：0th Hub Nihonbashi

所在地：東京都中央区日本橋2-9-10 L.Biz 日本橋 2階

◾️パールコア ドレスルーム ＠cosme TOKYO

開催期間：2025年11月14日（金）〜11月18日（火）

営業時間：11:00〜21:00

会場：@cosme TOKYO 1階ポップアップスペース

所在地：東京都渋谷区神宮前1-14-27号