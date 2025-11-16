ボートレース戸田のG1「開設69周年記念 戸田プリムローズ」は5日目、勝負の準優を迎える。注目は10Rだ。

ターンテクニックを存分に発揮している今泉。実戦足は抜群で伸びも平均点はつく。的確ターンで押し切り、優出一番乗りを決める。当地周年4連続優出を目指す黒井は渾身（こんしん）の差しハンドルを入れる。3コースの井口は豪快に握って内枠勢に迫るか。行き足、伸びがいいカド中野も好勝負だ。

＜1＞今泉友吾 回り足が良くなって、乗りやすさも出てきた。直線はいい人にやられるけど下がってはいない。スタートに集中する。

＜2＞黒井達矢 伸び、出口の押し感はいいけど合っていない。ターンなどに影響があった。しっかり合わせられればいい足になる。

＜3＞井口佳典 グイグイ出ていくことはない。中堅よりは少し上だと思うけど上位とは差がある。ペラで回転を合わせていきたい。

＜4＞中野次郎 中堅上位はあると思うが、どう調整してもピット離れが悪い。リングとギアをやってみた。

＜5＞定松勇樹 良くない。連対率の感じは全然ないし、中間速が平尾さんとは比べものにならない。反応がないし本体を見てみる。

＜6＞中島孝平 4日目後半が一番。スタートが行けたしスリットから出ていった。道中の足も良かった。