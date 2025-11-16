ボートレース徳山のG1「徳山クラウン争奪戦 開設72周年記念競走」が6日間決戦の幕を開ける。初日12Rはクラウンドリーム。1号艇を手にしたのは地元の雄・白井英治。地元で負けられないイン戦。押し切ってみせる。

進入は枠なりの3対3を想定。感触は悪くない白井が底上げさせてくる可能性は十分にある。あとは仕掛けに集中し、先取りから逃げペースに持ち込む。差してバック勝負は毒島。握るか捲り差しは当地のオーシャンカップを制した西山だ。展開を突く宮地に要注意。

＜1＞白井英治 まずまずじゃないかな。何もせず行ったけど、Sする感じに違和感はなかったし、負ける感じもなく付いて行っていた。ペラを見て、いろいろやっていく。

＜2＞毒島誠 機複勝率ほど悪くなかった。起こし、行き足は普通の感じ。班では大峯選手が良かった。何もしていない。前回の人と同じセット。そのまま乗ってみたいところもあった。

＜3＞西山貴浩 悪くはない。普通はあった。前節が悪すぎたんでね。前検は何もしていない。まだ合ってはいないから、しっかりペラを合わせます。

＜4＞磯部誠 全くダメだった。新ペラのせいもあるけど、全然良くない。新ペラを叩いてはいくけど、大きく整備をしないと厳しそうな感じ。

＜5＞宮地元輝 何もせずに行った。伸びはいい人がいそうだけど、ターンは押している感じがあった。前回の山田さんがきれいに仕上げている。ベースはこの辺でちょこちょこと。

＜6＞上條暢嵩 足は普通くらい。スタートは届いた。スタートしてからはそんなに差がなかった。特訓はそのままでいった。まだペラも見ていない。1回見てから調整は考えます。