鹿島ユースの17歳「将来のA代表やろ」胸トラから絶妙フィニッシュに称賛の声「めちゃくちゃ上手い」「本当に楽しみな選手」【U-17W杯】
後半のスタートからピッチに立ち、貴重な追加点を挙げた。
カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月15日に日本はラウンド32で南アフリカと対戦。３−０の完勝を収めた。
スコアレスで迎えた48分、浅田大翔が先制点をゲット。これで勢いづいた日本は59分、リードを広げる。ネットを揺らしたのは、この日はベンチスタートで、ハーフタイムに小林志紋に代わって途中出場した吉田湊海だ。
相手のビルドアップにハイプレスで対応。敵陣右サイドで鋭く寄せた竹野楓太が敵のパスをブロック。跳ね上がったボールが、ペナルティアークにいた吉田のもとへ届く。背番号10は胸トラップで収め、巧みなコントロールでシュート態勢に入り、右足を振る。GKの逆を突くグラウンダーのシュートを流し込んだ。
鹿島ユースの17歳が魅せた絶妙フィニッシュ。試合を放送した『J SPORTS』の公式Xが「これぞNo.10!!」などと綴り、得点シーンをアップロード。SNS上では以下のような声があがった。
「湊海くん上手いな」
「簡単じゃないボール上手く処理したな」
「鹿島のエンバペこと吉田湊海！」
「GKの逆を取る落ち着きと上手さ、美しい」
「めちゃくちゃシュート上手い」
「U17のエースがやっぱり決めてくれた」
「本当に楽しみな選手」
「いやこれもう将来の日本A代表やろ」
72分には左CKから藤井翔大がダメ押しのヘッド弾。チャンスを確実にモノにした日本がベスト16に駒を進めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】俺が日本のエースだ！ 10番・吉田湊海の圧巻フィニッシュ
