なにわ男子の藤原丈一郎（２９）が、構成、演出、出演の三役を務める舞台「じょうのにちじょう」（来年２月８〜１０日、大阪・東京建物Ｂｒｉｌｌｉａ ＨＡＬＬ 箕面 大ホール、２月２３日〜３月１５日・東京グローブ座）が上演されることが１５日、分かった。

なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力や演技力を生かし、多方面で活躍する藤原。今回はさまざまなパフォーマンスや劇中映像、さらに恒例のものまねなど、やりたいこと、興味のあることをぎゅっと詰め込んだセルフプロデュース公演を行う。

新機軸への挑戦に、藤原は「このたび、僕、藤原丈一郎が初の１人舞台をすることになりました！タイトルは『じょうのにちじょう』です！その名の通り、丈一郎の日常を隅から隅まで楽しく舞台で表現してお届けします！（笑）」と気合十分。熱心なオリックスファンとして知られ、米大リーグ・ドジャースでワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本由伸投手とも親交が深いだけに「ドジャースがワールドシリーズ連覇した勢いのように、やる気ＭＡＸで頑張ります！あっ、予告します！絶対に野球ネタは入ります（笑）」とＰＲした。