簡単クッキー＆スコーンのレシピが人気！10月に最も読まれた記事は？【月間ランキングTOP5】

秋にぴったりの焼き菓子レシピに注目。10月に人気だった記事は？

クックパッドニュースでは、料理にまつわる様々なお役立ち記事を配信しています。多くの記事の中で、2025年10月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！簡単に作れるスコーンやクッキーのレシピが特に注目されていました。

ホットケーキミックスで簡単に作れるサクふわスコーンをご紹介した記事が5位にランクイン。砂糖や薄力粉などが最初からブレンドされているホットケーキミックスを使えば、たくさんの種類の材料を用意しなくても準備が簡単です。チョコチップやバナナを入れたアレンジレシピもご紹介しています。週末のブランチやおうちでのおやつにぴったりのレシピです。



第4位：フライパンで皮パリッ！さんまの塩焼き

フライパンで皮がパリッと焼き上がるさんまの塩焼きのレシピが4位に。焼く前に余分な水分を拭き取ったり、油を使わないなど、とても簡単なポイントを守るだけでパリパリ香ばしい皮の焼きさんまが楽しめます。実際に作った方からも「簡単においしく焼けて食べやすい」「身が反らずに焼けた」など、喜びの声がたくさん届いている殿堂入りのレシピです。



第3位：甘いおだしがウマ〜◎なすと油揚げの煮浸し

なすと油揚げの煮浸しをご紹介した記事が3位にランクイン。たっぷりと甘めの出汁でなすと油揚げを柔らかくとろとろに煮るのがポイントです。味付けはめんつゆベースで簡単に作れるから、なすで作るおかずに迷った時に重宝します。口に入れた瞬間に幸せを感じるおいしさを、なすと油揚げで実際に味わってみませんか。



第2位：栗の皮むきがラクになる方法4選

秋の味覚、栗の皮を簡単にむく方法を4つご紹介した記事が2位に。栗ご飯や渋皮煮を作るときに大変なのが栗の皮むき。手が痛くなるような重労働を軽くしてくれるちょっとしたテクニックが満載のレシピです。実際に作業している写真付きで分かりやすいレシピをピックアップしています。



第1位：家にある材料3つでサクサククッキー

家にある材料を3つ組み合わせるだけでサクサクのクッキーが作れる驚きのレシピをご紹介した記事が1位に輝きました。バター薫るサブレやチョコ味のクッキー、ワンボールで作れるチョコチップクッキーなど、これからの季節、温かい飲み物と楽しみたくなる簡単クッキーレシピを3つご紹介しています。サクサクほろほろ、お好みの食感に応じたレシピでぜひ秋のおやつタイムを楽しんでください。







クックパッドニュースでは他にも多くの料理のお役立ち記事をお届けしています。