¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ò£²Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¡££³¸õÊä¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÁê¸ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇË´þ¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¡Ê£Ñ£Ï¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤ò¡¢³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¡ÖºÆ¤Ó¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤«¤é¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤òÁÀ¤¦¤«¡¢£³¿Í¤Î¸õÊä¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡¢£²Ç¯Á°¤Î¥ª¥Õ¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥º¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð°Þ¤ò¾Ò²ð¡£º£±Ê¤Ë£²Ç¯±Û¤·¤Î¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë²ÄÇ½À¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±£²¾¡£¸ÇÔ¤Îº¸ÏÓ¥é¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢¸½ºß¡¢£Ñ£Ï¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µñÈÝ¤·¤Æ£Æ£Á»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢º¸¤ÎÀèÈ¯Êä¶¯¤Ï¡¢Í¥Àè»ö¹à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤Ç¡¢¡Ê±¦ÏÓ¡Ë¥¦¥£¡¼¥é¡¼¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£±Ê¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦ÁªÂò¤À¡×¤ÈÆ±µ»ö¡££Ñ£ÏÄù¤áÀÚ¤ê¤Î£±£¸Æü¡ÊÆ±£±£¹Æü¡Ë°Ê¹ß¤Ë¡¢º£±ÊÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤¹¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö£³£²ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤È¡¢µîÇ¯¡É£²Ç¯ÌÜ¤Î¥¸¥ó¥¯¥¹¡É¤Ç±¢¤ê¤¬¤ß¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶â³Û¤Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ë¹â¤¯¤Ê¤¤¡£¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¤Ë¤è¤ë¤È£³Ç¯Áí³Û£´£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£°²¯±ß¡ËÁêÅö¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë¤è¤ê°Â²Á¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÉÍ¥ÎÉÊª·ï¡É¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²°Ì¤ÎÀ¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÈÆ±Åù¤Ç¡¢º£±Ê¤è¤ê¹â³Û¤Î·ÀÌó¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡££¶Ç¯Áí³Û£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³£²²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë²Á³Ê¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¹â³ÛÇ¯Êð¤ò»ØÅ¦¡££³°Ì¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬ÂàÃÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢º¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¡¢»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¤Î·üÇ°¡¢º£µ¨¤Î¸Î¾ãÎò¡¢¹âÂ®µå¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É´í¸±¿®¹æ¤¬Â¿¤¤¡£¡Ø£È£é£ç£ï¡ÊÈî¸å¡Ë¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡Ù¤ò°ì¹Í¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤Ï¤¢¤ë¤¬¡×¤È¤¢¤ë¡£º£±Ê¤ËÈæ¤Ù¡¢º£°æ¡¢Â¼¾å¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¥È¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç£Í²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï£±£±Æü¡ÊÆ±£±£²Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÄ´ºº¤Î²áÄø¤Ë¤¤¤¿¤·¡¢²¿¿Í¤«¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î¹ñºÝÉô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î²ñµÄ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£