「ドイツに何が起きた？」「大波乱だ」前回王者がまさか！ ラウンド32敗退に海外衝撃「ブルキナファソが番狂わせ」【U-17W杯】
前回王者が決勝トーナメント１回戦で大会を去った。
カタールで開催されているU-17ワールドカップで、現地11月15日にラウンド32でディフェンディングチャンピオンのドイツとブルキナファソが対戦した。
先制したのはブルキナファソ。開始５分、敵陣ボックス内右でキープしたモハメド・ゾンゴが左足を一閃。強烈なショットでファーサイドのネットを揺さぶる。
ビハインドのドイツは反撃を試み、いくつかのチャンスを作ったが、いずれもモノにできず。同国サッカー協会の公式サイトでは「ドイツは攻撃面で歯が立たず、幾度となくテクニカルなトラブルに見舞われた」などと伝える。最後まで１点が遠く、０−１で敗れた。
FIFA（国際サッカー連盟）の公式Xが「ブルキナファソがドイツを破り、ラウンド16進出」と綴り、試合の結果を報じると、海外ファンから以下のような声があがった。
「大波乱だ」
「信じられない」
「ブルキナファソが番狂わせ、大事件だ」
「ブルキナファソの歴史的な勝利！」
「素晴らしいパフォーマンスだった」
「見事な勝利。チームにとって大きな瞬間だ」
「前回チャンピオンを破ってみせた」
「ドイツに何が起きた？」
「ドイツはサッカーで世界一だったのに、一体どうした？」
「今回はアフリカの大会だ」
ブルキナファソの躍進はどこまで続くか。ベスト16では、ラウンド32でセネガルを１−０で下したウガンダと８強進出を懸けて激突する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前回王者ドイツ撃破の衝撃ゴラッソ！
