Snow Manの佐久間大介（33）が来年1月30日公開のアニメ映画「白蛇:浮生」（監督チェン・ジエンシー、リー・ジアカイ）で主人公の声を務める。声優として“初主演”を果たした21年公開の「白蛇:縁起」の続編で、同じく声優の三森すずこ（39）との“ダブル主演”を務める。

「続編があるということが、まずはとてもうれしかった」と喜んだ。同作は中国の伝説「白蛇伝」を題材とした主人公・白蛇の前世の恋物語。佐久間は前作では主人公の宣を演じたが、今作ではその生まれ変わりで医師の仙を演じる。「喜びとともに、前回とは違う人物だという難しさを感じた」と明かす。それでも「全力を尽くして一生懸命演じさせていただきました」と自信をみせる。

アニメ好きで知られる佐久間。城西国際大学在学中は「金田一少年の事件簿」の主人公・金田一一役などを担当した松野太紀さんに師事してきた。最近では役者としても映画「マッチング」で狂気のストーカー役を演じるなど表現の幅を広げている。

作品の見どころについて「魅力的なキャラクターも加わり、よりいろいろな感情を呼び起こされる作品になっています」と存分にアピールした。