DeNA3年目を終えた吉野光樹投手（27）に今シーズン中に待望の第一子が誕生していたことが15日、分かった。現在、母子ともに健康に生活を続けている。

トヨタ自動車から22年ドラフト2位で入団した右腕は、九州学院（熊本）時代の同級生と長年の交際の末、24年1月1日に婚姻届を提出した。

同年8月23日のヤクルト戦でプロ初勝利。昨年は結婚、初勝利と「二重の喜び」に包まれたが、今年は家族が増える「最高の喜び」を手に入れた。吉野は「今は毎日、自宅に戻るのが楽しみで仕方がない。本当に自分の心の支えになっている」と笑顔を隠さない。

3年間は全て先発で9試合、3勝2敗。今季白星はなかったが、先発の谷間を埋める存在として踏ん張り、阪神とのCSファイナルSでは救援にまわって待機した。だが出場機会はなかった。

4年目の来季はその流れで救援に転向する。今春沖縄・宜野湾キャンプでは、ウェブに愛犬が刺しゅうされたオリジナルグラブを使用した。それほど“家族愛”が深い右腕にとって、第一子誕生は何よりも励みになる。

「増えた家族のためにも頑張るしかない」。吉野家大黒柱の新米「パパ」は家族のために全力で腕を振る。