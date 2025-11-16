¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢½é¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¡Ö¤¸¤ç¤¦¤Î¤Ë¤Á¤¸¤ç¤¦¡×¾å±é·èÄê 1¿ÍÉñÂæ¤ËÄ©¤à¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/16¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬¹½À®¡¦±é½Ð¡¿½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¤¸¤ç¤¦¤Î¤Ë¤Á¤¸¤ç¤¦¡×¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£2026Ç¯2·î8Æü¡Á10Æü¤ËÅìµþ·úÊª Brillia HALL Ì§ÌÌ Âç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¡¢2·î23Æü¡Á3·î15Æü¤ËÅìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¡Ö¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥í¡¼¥ó¡×¥³¥¹¥×¥ì
2004Ç¯¤Ë»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢2018Ç¯¤Ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ò·ëÀ®¸å¡¢2021Ç¯¤ÎCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¡¢¿ô¡¹¤ÎÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤òÌ³¤á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤ÇÍÍ¡¹·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿Æ£¸¶¡£¸½ºß¤â¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î³èÆ°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢È´·²¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¡¦±éµ»ÎÏ¤ò³è¤«¤·¥É¥é¥Þ¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆ£¸¶¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä·àÃæ±ÇÁü¡¢Æ£¸¶¹±Îã¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¸ø±é¤ËÄ©¤à¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÍ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬½é¤Î1¿ÍÉñÂæ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¤¸¤ç¤¦¤Î¤Ë¤Á¤¸¤ç¤¦¡×¤Ç¤¹¡ª¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾æ°ìÏº¤ÎÆü¾ï¤ò¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç³Ú¤·¤¯ÉñÂæ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î2·î8Æü¤«¤é¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Âçºå¤ÈÅìµþ¤Î2¥ö½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤È½é¤Î»î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¡ª¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤·¤¿Àª¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ëµ¤MAX¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¤¢¤Ã¡¢Í½¹ð¤·¤Þ¤¹¡ªÀäÂÐ¤ËÌîµå¥Í¥¿¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£2026Ç¯¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ªÀ§Èó¡¢·à¾ì¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
¸ø±éÆüÄø¡§2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ·úÊª Brillia HALL Ì§ÌÌ Âç¥Û¡¼¥ë
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¡Á3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ
¢¡Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡Ö¤¸¤ç¤¦¤Î¤Ë¤Á¤¸¤ç¤¦¡×¾å±é·èÄê
