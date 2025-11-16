なにわ男子・藤原丈一郎、セルフプロデュース公演『じょうのにちじょう』決定「やる気MAXで頑張ります！」【コメント全文】
7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎（29）が、主演を務めるセルフプロデュース舞台『じょうのにちじょう』を上演することが16日、発表された。構成・演出、主演を担当する。
藤原は、2004年に事務所に入所し、18年になにわ男子を結成。21年のCDデビューまで、数々の先輩グループのバックを務め、バラエティー番組や舞台などでさまざまな経験を積んできた。現在も、なにわ男子の活動のみならず、抜群のトーク力・演技力を活かし、ドラマやラジオ番組パーソナリティを務めるなど、多方面で活躍する。
今回は、藤原がさまざまなパフォーマンスや劇中映像、恒例のものまねなど、やりたいこと、興味のあることをぎゅっと詰め込んだセルフプロデュース公演に挑む。
藤原は「ずっと考えていたことをかなえられて、とてもうれしい気持ちと初の試みなのでドキドキです」と喜びのコメント。「ドジャースがワールドシリーズ連覇した勢いのように、やる気MAXで頑張ります！あっ、予告します！絶対に野球ネタは入ります（笑）。2026年もチャレンジャー藤原丈一郎をお楽しみに！」と期待を高めた。
同公演は、2026年2月8日から10日まで大阪・東京建物Brillia HALL箕面大ホール、2月23日から3月15日まで東京グローブ座で上演する。
【コメント全文】
この度、僕、藤原丈一郎が初の1人舞台をすることになりました！
タイトルは『じょうのにちじょう』です！その名の通り、丈一郎の日常をすみからすみまで楽しく舞台で表現してお届けします！そして、今回は僕の誕生日の2月8日から公演がスタートとなり、大阪と東京の2ヶ所で開催されます！ずっと考えていたことをかなえられて、とてもうれしい気持ちと初の試みなのでドキドキです！
ドジャースがワールドシリーズ連覇した勢いのように、やる気MAXで頑張ります！あっ、予告します！絶対に野球ネタは入ります（笑）。
2026年もチャレンジャー藤原丈一郎をお楽しみに！ぜひ、劇場でお待ちしております！
